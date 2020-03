Válka v Ďolíčku. Majitel Bohemians po urážkách od fanoušků hrozí odchodem z klubu

Michal Muzikant

Přestože fotbalisté Bohemians vstoupili úspěšně do jarní části Fortuna:Ligy a třeba hned na úvod porazili lídra ze Slavie, v klubu rozhodně dobrá atmosféra nepanuje. Důvodem je spor části fanoušků s předsedou představenstva a ředitelem klubu Dariuszem Jakubowiczem.

"Již několik měsíců jsem nucen sledovat a poslouchat útoky na naši rodinu a osobní urážky z řad našich fanoušků. Když jsme projevili žádost o vysvětlení, bylo nám vždy řečeno, že se s námi nikdo ze zúčastněných nechce a nebude setkávat," napsal majitel klubu v obsáhlém prohlášení na sociálních sítích.

Prohlášení Dariusze Jakubowicze:

Spor vyvrcholil při nedělním utkání s Karvinou (0:0) a týkal se transparentu "Darek ven! Jakubowicz táhni pryč." "Ano, každý má právo vyjadřovat svůj názor, ale když už něco takového dělá, musí také dokázat vysvětlit proč. A to se celé ty měsíce neděje," podivil se Jakubowicz.

"Každý, kdo si teď čte toto mé prohlášení a v posledním půlroce se přidal k prezentaci názoru zmiňované skupiny, ať se zamyslí a položí si otázku "Proč to dělám, vím to?". Je to snad nespokojenost s předváděnou hrou? Výsledky? Nebo stav klubu? Nekompetentnost? Dluhy, které nejsou? Nebo prostě jen vztah "otec - syn"?" ptal se Jakubowicz.

"Situace se dá vyřešit, ale k tomu jsou potřeba obě strany. Já jsem ochoten řešit a jednat, zmiňovaná skupina bohužel ne, i když jim bylo setkání se mnou několikrát nabídnuto," pokračoval šéf "Klokanů".

Rodina Jakubowiczova je většinovým majitelem akcií klubu a sám Jakubowicz, který v něm působí od srpna roku 2014, pohrozil, že už tým z Ďolíčku nebude financovat.

"Nabízím, že odejdeme z klubu, pokud je to přání fanoušků. Přestaneme financovat klub, ale jsem zvědavý, zda tato skupina přijde a každý měsíc dorovná mezeru v rozpočtu a těch potřebných několik milionů dodá," napsal s tím, že do Bohemians už jeho rodina vložila přes 200 milionů korun.

Klub v nedávné minulosti bojoval s vážnými finančními problémy, navíc ho čeká nákladná rekonstrukce stadionu. Jednotní nejsou ani fanoušci, v jejich řadách se najdou i zastánci ředitele klubu.

"Já se to snažím pochopit už delší dobu, ale do dnešního dne mi není ani trochu jasné, o co nespokojencům jde, v čem je problém. Vidím pouze to, jak se Bohemka rok od roku čím dál víc objektivně stabilizuje, jediný velký problém vidím se stadionem," napsal na klubovém fóru jeden z nich pod přezdívkou tomiisek.