Válka v Bohemians. Tahoun se šprajcl, do zápasů nesmí. Nijak ho nešikanuju, říká kouč

Poctivě trénuje, plní pokyny kouče, dodržuje profesionální smlouvu. Přesto nehraje. Šikovný fotbalista Jan Vodháněl se rozkmotřil s Bohemians Praha 1905 a při ligových zápasech má volno. "Přitom by nám pomohl," neskrývá trenér Luděk Klusáček. "Ale vztahy jsou tak narušené, že jeho nasazení do zápasů nepřichází v úvahu," krčí rameny.

Jan Vodháněl ještě v době, kdy v zeleno-bílém dresu Bohemians naskakoval do ligových zápasů. | Foto: Milan Kammermayer

Odchovanec Mladé Boleslavi a bývalý český reprezentant do 20 let, který nabral zkušenosti i na testech ve slavné Borussii Dortmund, se po příchodu z druholigové Vlašimi v roce 2018 stal tahounem "klokanů", hráčem se zajímavou budoucností.

Jenže už loni v zimě začal trochu trucovat, když zvažoval nabídku z americké MLS a chtěl jít za svým zahraničním snem. Nakonec se vše podařilo urovnat. A opět patřil k nejvýraznějším hráčům mužstva.

Až do letošní zimy.

Přestože vedení klubu vyhovělo jeho požadavkům na vylepšenou smlouvu, nepodepsal ji a raději vysvlékl prvoligový dres. Prohlásil, že nevěří majiteli klubu Dariuszi Jakubowiczovi ani trenérovi Luďku Klusáčkovi, čímž se vlastně sám vysunul ze sestavy.

"Neberu jeho výhrady ke klubu nijak osobně, ale aby v těchto podmínkách nastupoval, to nejde. Vztahy jsou tak narušené, že jeho nasazení do zápasů nepřichází v úvahu," opakuje kouč pražského týmu.

Vodháněl však jinak profesionální smlouvu plní, není proto ze strany klubu důvod ji vypovědět. "Poctivě trénuje, připravuje se s námi, samozřejmě není ve speciálních taktických nácvicích na konkrétní utkání," potvrzuje Klusáček. "Nic však nesabotuje, snaží se, nedělá naschvály. Ani já ho nijak nešikanuju," odhaluje vzájemný pracovní poměr.

Přeřazení do rezervního týmu nepřichází v úvahu, amatérské soutěže se nehrají a Bohemians ani klasické B - mužstvo nemají. "Smlouvu dodržuje, dostává základní plat," líčí sportovní ředitel klubu Miroslav Držmíšek.

"Snažil jsem se mu všechno vysvětlit, vyříkat si to s ním, ale on je zaseklý," popisuje trenér komunikaci. "Když své postoje nepřehodnotí, a není to jen o omluvě mně, majiteli či klubu, tak změna nenastane," podotýká Klusáček.

Cestu k vylepšení vztahů nevidí ani hráč. "Nebudu se k ničemu vyjadřovat," vzkazuje stručně. "Stejně by se nic nezměnilo," říká odevzdaně.

Smlouvu se zeleno-bílými má ovšem až do konce kalendářního roku. Jedinou možností, jak uniknout z klokaní klece dřív, je přestup do jiného klubu.

"Po naší výhře na Spartě 1:0 (30. ledna, pozn. red.) prohlásil, že už nechce za Bohemku hrát. A my jeho rozhodnutí respektujeme," shrnuje Držmíšek. "Když si něco najde, může odejít, my mu nebráníme," upřesňuje.

Na hráče už se údajně vyptávala Plzeň, které by se šikovný středopolař hodil, zvlášť když by v létě nemusel být drahým zbožím. Pro Bohemians to totiž bude poslední příležitost, jak trucujícího fotbalistu alespoň nějak zpeněžit.

Na specializovaném webovém portálu Transfermarkt.com má čtyřiadvacetiletý záložník cenu 350 tisíc eur (asi devět milionů korun), jednu z nejvyšších z kádru Bohemians.