V Baníku končí letité opory. Odcházejí brankář Laštůvka a záložník Kuzmanovič

Baník Ostrava se od nadcházející sezony vzdal služeb brankáře Jana Laštůvky a záložníka Nemanji Kuzmanoviče. Dvojice zkušených fotbalistů už nebude figurovat v ligovém kádru na další ročník, oznámil klub.

"Bylo to pro nás opravdu nesmírně složité rozhodnutí. Víme, jak dlouho tady oba kluci jsou, speciálně Honza, který v Baníku začínal už jako dorostenec, získal tu titul a je to skutečně hráč, kterému na Baníku záleží. I Kuzma už je tu více než pět let, taky pro klub odvedl spoustu dobré práce. Bylo to pro nás hodně těžké. Ale věk se nedá zastavit a my cítíme, že je třeba kádr už začít trochu omlazovat," uvedl šéf sportovního úseku klubu Luděk Mikloško na oficiálním webu.

Laštůvka s Baníkem v roce 2004 získal poslední mistrovský titul a po dlouhém angažmá v zahraničí se pak vrátil na začátku roku 2017 a týmu pomohl k záchraně. Baník mu nabízí práci v klubu. "S jeho kariérou a zkušenostmi a vztahem k Baníku bychom o něj samozřejmě nechtěli přijít. Je to ještě na dalším jednání mezi námi a Honzou, i on má nějaké své představy, ale byli bychom velmi rádi, kdyby tady zůstal," řekl Mikloško.

Zanedlouho jednačtyřicetiletý brankář ještě váhá, zda bude v kariéře pokračovat. "Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou. Potřebuju si to sám pořádně promyslet, jestli budu pokračovat, nebo se vydám jiným směrem," řekl kapitán Baníku.

Čtyřiatřicetiletý Srb Kuzmanovič v Ostravě působil od roku 2018. Nyní zřejmě zamíří jinam. "Je to všechno otázka dalších jednání. Ctíme fakt, že u nás má stále platný kontrakt, a proto jakékoliv další kroky musí proběhnout v oboustranné shodě klubu a hráče. Pokud by dostal pro něj zajímavou nabídku, nechceme mu dělat žádné problémy. Ale jak říkám, je to otázka dalších jednání," uvedl Mikloško.