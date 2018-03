Petržela na své svěřence křičel už jen poločas. Lepšíme se, pousmál se po prohře s Plzní

před 1 hodinou

V prvních zápasech na lavičce Zlína trenér Vlastimil Petržela často využil většinu střídání před startem druhého poločasu. Proti Plzni střídal jen jednou v samotném závěru utkání. Své svěřence chválil.

Zlín - Fotbalisté Zlína prohráli doma s lídrem z Plzně 0:1 gólem Daniela Koláře. Zlín ovšem soupeře ve druhé části utkání přehrál. "Vidím zlepšení. Utkání by spíš slušela remíza," řekl po utkání trenér domácích Vlastimil Petržela.

V prvním poločase hrála více Plzeň, i když do šancí se tolik nedostávala. Tu největší proměnil Daniel Kolář. Před rozhodujícím momentem obránce Matejov špatně bránil Kovaříka a stoper Bijimine nedokázal pohlídat Koláře.

Petržela kritikou nešetřil. "Když už to naučíte některé, kteří vám rozumějí, tak… Tento to ještě nepochopil nebo já nevím, co tam dělal," komentoval počínání Jonathana Bijimineho. "Jinak hrál dobře. Líbí se mi, ale udělal chybu. Obsadil první tyč a nechal celý prostor volný," vysvětlil Petržela. Krajního obránce Róberta Matejova kritizoval v předchozích utkáních opakovaně, ale tentokrát docenil i jeho kvalitu. "Matejov nám hodně pomáhá v útočné fázi a je škoda, aby seděl na střídačce," odůvodnil, proč kritizovaného hráče postavil.

Ve druhé půli byl Zlín o poznání kousavější, aktivnější než Plzeň a vytvořil si i více šancí. "Dokázali jsme si vypracovat dvě čisté gólovky," těšilo Petrželu. U obou byl Ubong Ekapi, ale minul bránu.

"Celkově jsem s hrou kluků spokojený. Ve druhém poločase přitlačili, dali míč na zem, hru přenášeli rychle dopředu, byli jsme důrazní v soubojích. Pokud budou takto pokračovat, tak o ně nemám strach," těšilo trenéra.

Zápas ale rozhodl první poločas. "Byl takový, jaký jsem očekával. Byli jsme vykulení, bázliví. Říkal jsem hráčům, že je mi absolutně jedno, kdo stojí na druhé straně. Jenže bylo vidět, že v sobě mají respekt. Pak se to projevuje tak, že nedorážíme soupeře, nezdvojujeme ho. Prakticky celou půli jsem na kluky křičel. Normálně bychom takové balony získávali," pokračoval ve vyjmenovávání důvodů porážky Petržela.

Oproti předchozím utkáním na lavičce Zlína využil pouze jedno střídání. Přitom proti Jablonci měnil hráče dvakrát v prvním poločase a třetí střídání využil o přestávce. Proti Teplicím střídal do začátku druhé půle dvakrát. "Kdybych nemusel, tak bych dnes nestřídal vůbec," nechal se Petržela slyšet tentokrát.

Na poslední minuty pouze poslal do hry útočníka Železníka. "Bylo to čistě z povinnosti. Kluci hráli tak dobře, že jsem ani jednoho nemusel střídat. Na lavičce nebyli lepší hráči. Na konci jsme to riskli bez jednoho beka, ale nepomohlo nám to," dodal.

Vlastimil Petržela už má v hlavě plán, jak využije reprezentační přestávku. "Musíme zapracovat na taktice. Ono se to nezdá, ale my máme hodně zahraničních hráčů. Než to nějak dáme dohromady, tak to potrvá. Nechci postoupit do Evropské ligy a nevyhrát tam zápas, to bych nepřežil," narážel Petržela na šanci Zlína opět přes pohár postoupit do fotbalové Evropy.