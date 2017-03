Už ani netrénuju defenzivu. Série bez gólu mě bolí, ale vidím světlo na konci tunelu, říká Koubek

před 1 hodinou

Pražští Bohemians nevstřelili v lize branku už dlouhých 716 minut. Sérii natáhla i v dohrávce proti Viktorii Plzeň a zkušený trenér "Klokanů" Miroslav Koubek přiznává, že se s něčím podobným ve své kariéře nesetkal.

Praha - Fotbalisté Bohemians padli v dohrávce 16. kola na domácím hřišti s Viktorií Plzeň 0:1 a prodloužili svou střeleckou nemohoucnost na 716 minut. Domácím nebylo nic platné, že úřadujícího mistra přehrála kromě gólů ve všech aspektech.

"Blbý zápas, nemáme body, co mám na to říct. Ve všem jsme Plzeň přehráli, v držení míče, v zakončení, v rozích, šance máme. Nikdo nemůže říct, že neutočíme, ale ta nula vstřelených branek zase vyšla. Myslím, že jsme si minimálně bod zasloužili, ale na to se nehraje," smutnil po zápase kouč Bohemians Miroslav Koubek.

"Klokani" před téměř vyprodaným Ďolíčkem Plzeň přehráli, ale ve finální fázi byla už v sedmém zápase v řadě bezzubá. "Kluci udělali v rámci svých možností vše. Dal jsem dopředu jinou typologii hráčů, čímž se náš výkon zvedl, takže to hodnotím kladně. Myslím, že tudy vede cesta. Když budeme takto pokračovat, tak budeme odměněni, ale nesmíme polevit. Pokud jde o řešení finálních situací, tak možná proti Plzni chybělo i trochu štěstí," pokračoval Koubek.

"Po závarech se to všechno odráží k protihráčům, máme zblokované střely, hodně centrů a v některých případech, bychom mohli dávat spíše míč pod sebe, abychom našli tu cestu ke gólu," přemýšlel nad lepším řešením finální fáze Koubek.

"Plzeň neměla tak pevnou obranu"

Plzeň se na jaře prezentuje hlavně poctivou obranou, ale zkušený kouč neviděl hlavní problém v nepropustnosti plzeňské obrany. "Myslím si, že defenziva Plzně byla hodně zranitelná. Dostávali jsme se do finálních situací. Měli jsme náběhy za obranu. Nechci říct, že by se Plzni nedařilo. Zatlačili jsme je tolik, že byli pod tlakem. Nechci se bavit o Plzni, jen jsem naznačil, že neměla pevnou defenzivu."

Nejsmutnější rekord bez vstřelené branky drží ze sezony 1995/96 Zlín, který nedal gól 1004 minut. Třetí Hradec nedal v ročníku 2014/15 gól 767 minut, takže Pražané už útočí na tři nejdefenzivnější počiny v rámci české nejvyšší soutěže. "Ono to už přerůstá psychiku, kluci o dlouhé sérii bez gólů mluví. Mám z toho obavy. V Brně jsme měli šance, všude je máme. Na Spartě jsme šli sami na branku. Vidím světlo na konci tunelu, protože si dokážeme vytvořit šance. Jen už to musíme prolomit," přál si Koubek.

Šance si Bohemians vytvářejí

"Byl bych frustrovaný, kdybych viděl, že hrajeme špatně a daleko od branky soupeřovy branky. V mužstvu je potenciál, síla a trénovanost. Musíme být trpěliví a jít tomu naproti," zatím nezpanikařil Koubek.

Zkušený kouč si během tiskové konference také postěžoval, že momentálně v týmu pořádného střelce nemá. "Patrika Schicka už asi zpátky nekoupíme. Musím věřit svým hráčům. Bohemka nehraje horší fotbal než minulou sezonu. V některých atributech jsme dokonce zajímavější, ale je to o gólech a ty bohužel nedáváme. Pracujeme na individuálních věcech, nastavujeme tréninky, pracujeme na koncovce. Já už netrénuji ani defenzívu. Už jen ofenzívu a nic jiného."

Pětašedesátiletý trenér už ve své kariéře zažil leccos. "Ještě jsem se s podobnou sérií během své kariéry nesetkal, už mě to bolí. Můžu ovlivnit, jak navést mužstvo do šancí. Způsoby řešení ofenzivy, ale v těch šancích už to hráči musí dotáhnout sami," doplnil na závěr.

