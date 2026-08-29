Útočník Baníku utrpěl děsivé zranění. Jeho tým pak vyhrál, uspěly i kluby z Brna

Ostravský fotbalista Abdallag Gning utrpěl v dnešním utkání 6. kola první ligy proti Olomouci zlomeninu nohy. Jeho celek nakonec vyhrál 1:0, vítězství slaví i oba celky z Brna. Zbrojovka porazila 3:2 Zlín, který je jako jediný nadále bez bodu, a Artis zdolal 2:1 Pardubice. Byl to pro něj premiérový triumf v nejvyšší soutěži v historii.
Ostravský útočník Gning se ve 13. minutě pokoušel akrobaticky ze vzduchu zkrotit vysokou přihrávku, nezkoordinoval ale dopad.
Po došlápnutí na zem se mu noha podlomila v kotníku, děsivé zpomalené záběry ukázaly nohu v naprosto nepřirozené pozici a bylo patrné, že došlo ke zlomenině.
Klub následně informoval, že sedmadvacetiletý Senegalec utrpěl zlomeninu bérce, byl převezen do nemocnice a ještě během večera by se měl podrobit operaci. Mimo hru bude minimálně několik měsíců.
Místo Gninga přišel na trávník osmnáctiletý Škrkoň, jenž ve středečním 2. kole domácího poháru vstřelil při výhře 9:0 na hřišti divizní Sparty Brno sedm branek.
Utkání mělo atmosféru, tempo, bojovnost i spád, ale dlouho chyběly šance. Až ve 28. minutě se domácím mohla zle vymstít nedůslednost Sinjavského, který si před vlastním pokutovým územím nechal vypíchnout balon a po krátkém obléhání ostravského vápna Sejk z malého vápna orazítkoval břevno.
To byla největší příležitost prvního poločasu. Jediná branka padla z úplně jiné situace, která tolik gólová nebyla. Už v nastaveném čase se do balonu z 20 metrů opřel Míček a jeho projektil zapadl přesně k tyči Koutného brány. Devatenáctiletý talent se v pátém ligovém startu dočkal premiérového zásahu.
Druhou půli znovu rozproudil Míček, jeho průnikovou přihrávku na hraně ofsajdu převzal Škrkoň a podruhé překonal Koutného. Branka ovšem neplatila kvůli těsnému postavení mimo hru.
Sigma pak měla mírnou územní převahu, podobně jako v prvním poločase se však do střeleckých příležitostí nedostávala a Ostrava její kombinaci rozbíjela s úspěchem už před vápnem.
Dvacet minut před koncem se po rohu probil k hlavičce Lurvink, jenže zamířil vedle. Velká možnost k vyrovnání přišla až 10 minut před koncem: Janošek zamířil křížně k tyči, ale Jedlička míč vytáhl rukou ven a zachránil tři body pro Baník.
Zlín opět neuspěl
Zlín po prohře v Brně se Zbrojovkou 2:3 zůstal jediným týmem v soutěži, který dosud nezískal ani bod.
Úvodní krátkou aktivitu hostů přerušila rychlá akce Zbrojovky, kdy se míč po přetaženém centru vrátil před branku a Černín musel odvracet před Vašulínem gólovou hrozbu.
Velký nápor domácích tím ale neodstartoval, "Ševci" čelili aktivitě Brňanů pohyblivou obranou na vlastní polovině, z níž se žádné šance Zbrojovky neurodily.
To platilo až do 23. minuty, kdy defenzivu hostů otevřela rychlá a přesná akce domácích. Po levé straně pláchl Vaníček, přesně nacentroval před branku, kde tísněný Vašulín přes nohu překonal Dostála.
Hra Zbrojovky získala lehkost, její hráči převyšovali soupeře především kombinačně a dále hledali skuliny v soupeřově obraně.
Zlín se na dostřel Hrdinovy branky dostal až na konci prvního poločasu, ale ani on si nevypracoval gólovou příležitost.
Zápas plný osobních soubojů dostal zápletku po necelé hodině hry. Dlouhý aut Zlína propadl k zadní tyči a zblízka jej do sítě dorazil Fukala. Obránce Zlína tak oslavil 150. ligový start prvním gólem v sezoně.
Radost hostů však netrvala dlouho. Po rychlé akci na pravé straně nacentroval Čavoš, na malém vápně byl na dorážku do sítě připraven Vašulín, ale před brněnským kanonýrem si ve snaze zamezit skórování srazil míč do vlastní sítě Kopečný.
Zlín tak v naději na první ligové body musel opět dotahovat jednobrankové manko, posílil ofenzivu a převzal iniciativu. Jenže brněnská obrana byla stále dobře zformovaná a držela hostující hráče dost daleko od své branky. V 78. minutě po krátkém průniku vypálil těsně pod hranicí pokutového území střídající Appiah nad břevno.
V 86. minutě Zlín svůj tlak zužitkoval, na rohový kop si nejvýše vyskočil Černín a hlavičkou nedal Hrdinovi šanci. V nejvyšší soutěži skóroval po skoro čtyřech měsících.
Brňané se ještě pokusili strhnout výhru na svojí stranu a za snahu byli odměněni. Po obléhání Dostálovy branky zamířil přesně stoper Vedral a rozhodl o výhře nováčka. V lize se prosadil premiérově. Těsně před koncem byl za faul na unikajícího Saala vyloučen hostující Hellebrand.
Artis má první výhru
Artis se po obratu dočkal v Pardubicích první ligové výhry ve své historii.
Domácí přitom hned první vážnější šanci v 16. minutě využili. Brněnský Pojezný, který Artis v týdnu posílil z ostravského Baníku, nedokázal odvrátit centrovaný míč. Godwin se v pokutovém území uvolnil a připravil palebnou pozici Samuelovi. Jeho ránu ještě brankář Stoppen vyrazil, ale dobíhající Boledovič už snadno dopravil míč do prázdné branky a připsal si druhý gól v ligové sezoně.
Náskok Východočechů mohl zvýšit Samuel, ovšem hlavou zblízka zakončil kousek nad břevno. Na druhé straně Fomba v nadějné pozici o hodně přestřelil a Glossoa si po průniku do šestnáctky vysloužil jen žlutou kartu za filmování.
Artis mohl vyrovnat hned po přestávce. Komljenovic se ocitl úplně sám před gólmanem, jenže Neuman včas vyběhl a výborným zákrokem těsný náskok domácím uhájil. Pardubičtí byli ve druhém dějství až příliš pasivní. Výjimkou byla šance Hlavatého, s jehož střelou si Stoppen poradil.
Hosté udeřili po zdařilé kombinaci. Ndiaye přenesl hru do křídla na Glossou, který odcentroval přesně do pokutového území a volný Alégué pohotovou střelou z voleje vyrovnal. Pro posilu z Jablonce šlo o první ligový gól za Artis.
Až poté domácí zase ožili a střídající Drchal trefil tyč. Hosté byli produktivnější a vůbec poprvé po svém postupu do nejvyšší soutěže se ujali vedení. Labík se dostal k odraženému míči a prudkou ranou překonal Neumana, svého nedávného spoluhráče z Karviné. Nováček už první vítězství mezi elitou uhájil.
6. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)
Branka: 45.+1 Míček. Rozhodčí: Radina - Hájek, Brázdil - Adámková (video). ŽK: Kubala, R. Skuhravý (trenér) - Ghali. Diváci: 10.122.
Ostrava: Jedlička - Skyba, Nogha, Míček - Holzer (71. Musák), Kohút (46. Bewene), Boula, Kubala (71. Traoré), Sinjavskij - Gning (15. Škrkoň), Jurečka (85. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Ghali (90.+4 Šíp), Baráth, Beran (69. Krivak), Ekeroth (69. Hadaš) - Janošek, Sejk (78. Mikaelsson), Tkáč (46. Soldo). Trenér: Hapal.
FK Pardubice - Artis Brno 1:2 (1:0)
Branky: 16. Boledovič - 72. Alégué, 83. Labík. Rozhodčí: Volek - Paták, Bělák - Kvítek (video). ŽK: Hlavatý, Godwin, Traoré - Glossoa. Diváci: 2420.
Pardubice: Neuman - Trédl, Noslin, Traoré (86. Mahuta) - Godwin, S. Šimek (73. Botos), Jelínek, Boledovič - Hlavatý (86. Tanko) - Samuel (58. Drchal), Smékal (73. Vinícius). Trenér: Trousil.
Artis: Stoppen - Glossoa (80. Harazim), Plechatý, Pojezný, Preisler (46. Fully) - Carlén (46. Petrák), Labík - Fomba, Komljenovic (63. Pospíšil), Papalelé (46. Alégué) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Zbrojovka Brno - FC Zlín 3:2 (1:0)
Branky: 23. Vašulín, 58. vlastní Kopečný, 90.+3. Vedral - 58. Fukala, 86. Černín. Rozhodčí: Bohata - Šůma, Volf - Ochotnický (video). ŽK: Svědík (trenér) - Kopečný, Appiah. ČK: 90.+10 Hellebrand (Zlín). Diváci: 7183.
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Dante - Čavoš, Janetzký (80. Zmrhal) - Vachoušek (70. Saal), Langer (70. Penxa), Vaníček (56. Rymarenko) - Vašulín (80. Velich). Trenér: Svědík.
Zlín: Dostál - Kopečný (70. Petruta), Černín, Kolář, Fukala - Nombil, Mukuba (80. Fojtů) - Pišoja, Ulbrich (76. Hellebrand), Cupák (46. Appiah) - Poznar (46. Šmiga). Trenér: Červenka.
1.
Slavia
5
3
2
0
14:5
11
2.
Mladá Boleslav
5
3
2
0
11:6
11
3.
Zbrojovka Brno
5
3
1
1
9:5
10
4.
Liberec
5
3
1
1
6:3
10
5.
Olomouc
6
3
1
2
10:8
10
6.
Sparta
5
3
0
2
12:7
9
7.
Jablonec nad Nisou
3
3
0
0
5:1
9
8.
Ostrava
5
3
0
2
4:6
9
9.
Hradec Králové
3
2
1
0
4:2
7
10.
Teplice
5
2
1
2
10:12
7
11.
Bohemians 1905
4
1
2
1
5:5
5
12.
Plzeň
4
1
2
1
10:11
5
13.
Artis Brno
6
1
1
4
6:13
4
14.
Pardubice
6
0
1
5
5:12
1
15.
Slovácko
5
0
1
4
4:11
1
16.
Zlín
6
0
0
6
5:13
0
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