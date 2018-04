před 51 minutami

Sundal dres a hned navlékl bílou košili. Tomáš Rosický v zimě prakticky okamžitě přeskočil z kabiny do sparťanského managementu. "Je to velká škola," přiznává bývalý záložník. Co všechno prozradil (nejen) o své nové roli?

autor: Jiří Škuba | před 51 minutami