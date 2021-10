U fotbalistů poslední Karviné skončili trenér Weber s asistentem Baránkem

Globální růst spotřebitelských cen by měl letos na podzim dosáhnout svého vrcholu a do poloviny příštího roku se vrátit na úrovně z období před příchodem pandemie covidu-19. Přetrvává však riziko, že tlak na růst cen spojený s výpadky v dodavatelských řetězcích bude trvalejšího rázu. Ve středu to uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF).