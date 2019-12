Trenér Páník končí v Ostravě. Jeho nástupce může být Kozel

U fotbalistů Baníku Ostrava skončil trenér Bohumil Páník. Vedení klubu se s ním dohodlo na ukončení spolupráce, jeho nástupce představí v příštích dnech. Jedním z horkých adeptů na uvolněné místo by měl být bývalý trenér Dukly Luboš Kozel.

Jedním z horkých adeptů na uvolněné místo by měl být bývalý trenér Dukly Luboš Kozel.

Páník opouští ostravskou střídačku po 22 měsících na sedmém místě tabulky, ale s minimální ztrátou na pátou Mladou Boleslav a šesté Slovácko. Baník po svém příchodu dovedl k záchraně v nejvyšší soutěži a v následující sezoně s ním skončil pátý, ale v play off o účast v Evropské lize podlehl Mladé Boleslavi.

Trenér Bohumil Páník v Baníku skončil.



▶️ https://t.co/XbmAyZalb5 pic.twitter.com/IDOgSjT3C1 — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) December 30, 2019

"Bohumil Páník má zcela nezpochybnitelnou zásluhu na úspěšném etablování Baníku v první lize po postupu z druhé ligy. Přebral tým v kritické situaci na sestupovém místě a dokázal ho vytáhnout nejprve k záchraně a pak i do horní poloviny tabulky. Za to mu jsme vděčni. Teď to ale cítíme tak, že ta první etapa klubu po návratu do nejvyšší soutěže končí a čeká nás další víceletý cyklus, ve kterém chceme pokračovat trošku jiným směrem," řekl sportovní ředitel klubu Marek Jankulovski na oficiálním klubovém webu.

Společně s Páníkem končí i asistent Jan Somberg, který s ním do Baníku přišel. Klub chce do konce týdne oznámit jméno nového kouče, který tým povede už na startu zimní přípravy. V zákulisí se nejvíce skloňuje jméno Luboše Kozla, bývalého trenéra Dukly a kouče české reprezentace do 18 let, nebo nedávno odvolaného trenéra Bohemians 1905 Martina Haška.

"Intenzivně jednáme a jsem přesvědčen, že v příštích dnech oznámíme jméno nového trenéra," řekl Jankulovski.