Tvrdík povýšil váhajícího Nezmara. Slavii slíbil akademii a lehčí skupinu Ligy mistrů

Mimořádně úspěšný rok má za sebou fotbalová Slavia. Zisk titulu, účast v Lize mistrů a obří transfery Součka nebo Krále zaplnily klubovou pokladnu více než miliardou korun. Úspěchům odpovídají i smělé plány do budoucna. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci před jarem slíbil nejen obhajobu titulu, ale také novou akademii nebo lepší skauting. O čem také mluvil?

O ekonomice klubu

Prodeje hráčů, především Krále a Součka, u nějž se tedy jedná ještě o hostování s opcí, nám poskytly komfortní finanční polštář. Plán na následující tři roky, který jsem předkládal akcionáři, může téměř s jistotou pracovat s tím, že budeme v černých číslech. Vzrostla hodnota kádru. Na Ondru Koláře, ale i na další hráče jsme registrovali nabídky přesahující deset milionů eur. Proto věřím, že můžeme realizovat i další transfery v rozmezí deseti až dvaceti milionů. Jsem rád, že se začínáme blížit standardům zemí, které umějí prodávat hráče, z Česka to bylo dosud trochu složitější. Ale náš rozpočet nestojí na prodeji fotbalistů. Opírá se o příjmy z mezinárodních soutěží, robustní nárůst příjmů ze vstupného, prostředků od partnerů a o stabilního akcionáře. Jeho podpora je ovšem úměrná, nechceme před ním stát s nataženou rukou.

O změnách v majetkové struktuře

Současným jediným akcionářem Slavie i Eden Arény je CITIC Group. Vstup druhého akcionáře, společnosti Sinobo, která momentálně Slavii podporuje odbornými radami nebo ji pomáhá spolufinancovat například formou půjček, se dokončuje u čínských regulatorních orgánů.

O ambicích

Nemůžeme mít jiné cíle než obhájit titul. Chtěl bych završit hattrick, získat svůj třetí titul v čele klubu a na dres Slavie nechat přišít druhou zlatou hvězdu. Po loňsku nemůžeme mít ani jinou ambici, než se znovu dostat do základní skupiny Ligy mistrů. V případě, že se to podaří, slibuju, že se osobně zúčastním losování a pokusím se přivést hratelnější soupeře, než tomu bylo v této sezoně.

O trenérech

Chci tenhle fantastický realizační tým udržet ve Slavii a udělat pro to maximum. Představenstvo klubu v současné době navrhlo trenérskému týmu kontrakty na tři a půl léta s oboustrannou opcí na jeden rok. Celkem tedy jde o čtyři a půl roku.

O vedení klubu

Jsem rád, že budeme pokračovat ve spolupráci s Janem Nezmarem. Kolem jeho jména propukla velká diskuze. Je mimořádným expertem, klíčovým člověkem pro vyhledávání hráčů, pro spolupráci s Trpišovským a A-týmem. Honza bude mít ze své pozice druhého viceprezidenta klubu na starosti primárně skauting. Národní, mezinárodní a jeho spolupráci s A-týmem a částečně s B-týmem. Nezmarovu pozici sportovního ředitele převezme bývalý slávistický hráč a nynější člen představenstva Jiří Bílek. Ten bude primárně odpovídat za mládež a akademii.

O přestavbě týmu

Máme jaro na to, abychom do týmu zakomponovali mladé hráče. Pořád mě ale trápí pocit, že mi svatá trojice Souček, Hušbauer a Škoda při vstupu do druhé části sezony chybí. Tomáš naplnil své ambice zkusit Premier League, která byla jeho snem, Milan a Pepa měli přání ještě zkusit zahraničí. Transfery jsme dělali vědomě, s ohledem na to, že máme dostatečný náskok v čele ligy. Kdyby byl jeden nebo dva body, pravděpodobně bychom je nepustili. Uvidíme, jak se podaří nám je nahradit. Problém je absence kvality hráčů v lize pro úroveň Slavie. Není žádný tajemstvím, když řeknu, že náhradu za Tomáše Součka, defenzivního záložníka, hledáme v zahraničí.

O infrastruktuře

Mým cílem je zkvalitnění zázemí a infrastruktury. Fotbalového stadionu, zázemí A-týmu a mládežnické akademie. Otevíráme restauraci a sportbar v prostorech stadionu, chceme zkvalitnit fanshop. Stavíme novou posilovnu, investujeme do pokročilé analytiky a počítáme s tím, že vybudujeme další dvě vyhřívaná hřiště za Edenem.

O mládežnické akademii

Tu považuju za svůj jediný nesplněný rest v čele Slavie. Momentálně hledáme vhodné pozemky a také o tom chceme jednat s vedením hlavního města Prahy. To sice deklarovalo, že spolupráce s čínskými městy Peking nebo Šanghaj nemá žádné konkrétní náměty, ale já doufám, že to není jen o kritice, ale o vytváření příležitostí. Byli bychom velmi rádi, kdybychom za pomoci magistrátu získali pozemek, ať už ve formě pronájmu, nebo úplatou, jak to vidíme například u Sparty, která má fantastické podmínky na Strahově. Případně u Bohemians, kterým radnice chystá investici do přestavby stadionu. Já to našim sousedům velmi přeji, ale doufám, že Praha pomůže poskytovat podobné zázemí i nám. Byl bych rád, kdybychom v letošním roce do výstavby akademie pomyslně kopli. Inspirací je nám DAC Dunajská Streda, která do akademie investovala 14 milionů eur. To považuju za minimum, budeme chtít minimálně stejně kvalitní akademii.