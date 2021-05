Euro v ohrožení? Trpišovský věří, že Provodovo zranění nebude tak vážné

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský věří, že zranění záložníka Lukáše Provoda nebude tak vážné, jak v první chvíli vypadalo. Český reprezentant musel v 31. kole první ligy v Olomouci už po 19 minutách střídat poté, co se mu podlomilo koleno. Nyní ho čeká vyšetření magnetickou rezonancí.

"Je to zatím spíše jen pocitové a po úvodní prohlídce fyzioterapeutů a doktora. Jasno budeme mít až po magnetické rezonanci v Praze. Nechci to zakřiknout, momentálně to ale vypadá lépe než v té první chvíli," řekl Trpišovský při on-line tiskové konferenci po výhře 1:0.

"Zasekla se mu noha a podlomilo se mu koleno. Momentálně to vypadá na nějaké poranění kolenních vazů. Všechno to ale jsou samozřejmě dohady, definitivně to určí až rezonance," doplnil Trpišovský.

Pokud by Provod utrpěl vážnější zranění a měl by přetržený zkřížený vaz, čekala by ho operace, dlouhá pauza a přišel by o evropský šampionát. V této sezoně patří k největším oporám Slavie, po nedávné nemoci se ale momentálně teprve dostává zpět o formy. Za reprezentaci odehrál v základní sestavě poslední tři zápasy a dal v nich jeden gól.