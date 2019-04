Trpišovský VAR podpořil: Je to jediná správná cesta, ale rozhodčí musí mít techniku

před 1 hodinou

Slávisté se v derby právem cítili ukřivděně, měli kopat dvě penalty. Za pravdu jim dala i komise rozhodčích. Obě situace byly zarážející především proto, že na zápas dohlížel kromě rozhodčího Karla Hrubeše i videoasistent Pavel Franěk. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský se ovšem po zápase videa zastal jako jediné správné cesty.

Přitom lodivod sešívaných mohl cítit křivdu, mohl se do projektu VAR pustit podobně jako jeho svěřenec Josef Hušbauer, který si po zápase nebral servítky. To ovšem není Trpišovského styl. Po derby mluvil věcně, klidně, ale otevřeně.

A to i přesto, že minimálně v případě faulu na Hušbauera v prvním poločase, rozhodčí po kontrole u videa opravil správný verdikt na opačný. "Takové momenty nejsou jednoduché, kór v derby, kdy víte, že první gól je strašně důležitý," vracel se k důležitému momentu.

"Můžete kopat penaltu, ale dostanete naopak žlutou. Je to negativní moment, který naopak posílí soupeře. Hráči byli přesvědčení, že to penalta byla, oni to ví nejlíp. Z reakcí sparťanských hráčů bylo patrné, že si to taky myslí," krčil rameny.

V případě Hušbauera se mohlo jednat o diskutabilní moment. Podobnou situaci v zápase Slavia - Baník ve 24. kole vyhodnotil videoasistent po kontaktu slávistického brankáře Koláře s hostujícím Diopem také jako nafilmovaný pád. V případě Součka bylo držení za dres zjevné.

Trpišovský se přesto videa po vypjatém zápase zastal. "Ve fotbale je to jediná správná cesta. Video prostě musí být. Vidíme to na všech úrovních. Fotbal se tak zrychlil, že sudí nemají šanci spoustu věcí postřehnout. Kdo aspoň jednou zkusil pískat nebo stát s praporkem, tak ví, jak je to těžké," přiblížil těžkosti rozhodčích v moderním fotbale.

Trenér Slavie reagoval i na sobotní zápas v Plzni, kde hrál VAR roli minimálně ve dvou sporných momentech, ač podle komise jednal v souladu s protokolem. "Video je správná cesta. Všichni bychom se měli postarat, aby bylo na všech stadionech a aby lidé měli techniku, která je potřebná. To nám chybí. Když se podíváme do zahraničí, jakou techniku mají třeba ve Francii k dispozici. Co všechno s tím mohou udělat. Jde jen o to, aby lidi měli možnost situaci posoudit správně," pokračoval ve své úvaze.

"Já pak slyším, že nemáme nějakou technologii a nemohli to posoudit. Akorát tím video dehonestujeme. Možná se někomu hodí do krámu, aby nebylo. Úkol pro český fotbal je, aby tam, když to přeženu, neseděl jeden člověk u jednoho malého monitoru. Je třeba, aby měl možnost si situaci vrátit, zvětšit, posoudit. Spousta televizních studií i u nás má daleko lepší techniku než naši videorozhodčí. Musíme to rozvíjet, tak jako se rozvíjejí všechny věci, které k tomu patří," dodal k problematice projektu VAR.

Ten v Česku běží už od minulé sezony, kdy se poprvé objevilo v podzimním zápase 16. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. V probíhající sezoně je VAR přítomný většinou na dvou až čtyřech utkáních v každém kole. V nadstavbové části by měl být dle LFA k dispozici na všech utkáních mistrovské skupiny.