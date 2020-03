Derby mě zklamalo, nemělo úroveň, prohlásil Trpišovský. A litoval koncovky

Michal Muzikant

Slavie pokračuje v zapracovávání nových hráčů do kádru. I proto na jaře zatím nevyhrává tak, jak byla minulý rok zvyklá. "Je to o nastavení hráčů. Někteří se ani nepřiblížili tomu, na co jsme zvyklí,“ prohlásil trenér sešívaných Jindřich Trpišovský, který je rád, že derby (1:1) kvůli koronaviru nepotkal stejný osud jako SP v biatlonu. "Hrát bez diváků je nesmysl."

Jak hodnotíte 295. derby?

Celkově jsem zklamaný z fotbalové úrovně zápasu. Bylo to hodně rozkouskované, hrálo se snad 55 minut čistého času, což je na takový velký zápas málo. První poločas byl téměř bez šancí. My jsme se potom zvedli, ale z první vážnější akce jsme po naší chybě inkasovali. Následně to už bylo jenom o tom, jestli nám pomůžou střídající hráči.

Váš náskok na druhou Plzeň se ztenčil na osm bodů. Nejste nervózní?

Musíme s tím pracovat. Proti Spartě to bylo výkonnostně první jarní navázání na podzimní utkání. Žádný hráč nezahrál špatně. Výkon byl dobrý ve všech atributech, které jsou pro nás důležité. Až na koncovku, ale to nás provází delší dobu. V té nám chyběla rozvaha na posledních dvaceti metrech, kde jsme situace přehrávali.

Čím si vysvětlujete, že se až ve čtvrtém jarním zápase blížíte podzimním výkonům?

Na Slovácku a Bohemce jsme byli posledních patnáct minut odevzdaní a vypadalo to, že spíše inkasujeme. Proti Spartě jsme hráli a věřili si do poslední vteřiny. Potřebujeme tuto mentalitu přenést do zápasů, které nejsou vyprodané nebo je nehrajeme doma. Navíc jsme poprvé mohli dát dohromady hráče, jak bychom chtěli.

Takže vám pomohli svým návratem Bořil se Ševčíkem?

Bořil se Ševčíkem mají za sebou po infekci jeden trénink a klobouk dolů před tím, co předvedli. Jsou to hráči, kteří mají něco za sebou a zvládnou hrát těžké zápasy v těžkých chvílích. Vypadá to, že viróza, která byla v kabině, je pryč. Potřebujeme ustálit základní sestavu a nesmí nám hráči vypadávat kvůli kartám a zraněním. Těch rotací tam bylo moc.

Jak probíhá váš "jarní projekt" s novými hráči?

Není to jenom o zimních odchodech, ale hráči se měnili i během podzimní sezony a léta. Chceme něco budovat, ale zároveň musíme myslet na kvalitu, atraktivitu hry a body. Musíme stavět to nejlepší, co máme. V derby přišel na hřiště Patrik Hellebrand na deset minut a bylo vidět, že věk nerozhoduje. Rozhoduje mentalita, odvaha a nastavení. Bylo to jeho první derby a bylo vidět, že s tím zápasem chce něco udělat. V tomhle případě může takových hráčů hrát pět.

Potřebujeme ustálit sestavu. Máme dostatek hráčů, kteří mají ligové, evropské a reprezentační zkušenosti a do toho výkonnost, aby hráli. Noví, mladí hráči je musí atakovat a vybojovat si šanci. Musí začít hrát ve chvíli, kdy na to budou fyzicky a psychicky připraveni, a hráči, kteří jsou na hřišti, jim musí pomoct.

Na Slovácku se jich představilo hodně v základní sestavě. Tam jste s nimi asi nemohl být spokojen?

To byl extrém. Bylo jich tam kvůli absencím opravdu hodně. Podle toho vypadal i ten zápas, protože my jsme do něj vstoupili dobře, ale jakmile jsme inkasovali gól, tak jsme se sesypali. To byl úplný opak oproti derby. Navíc u některých nejsme spokojeni s běháním, daty, která mají, a zaujetím do hry. Se Slováckem jsme měli dva hráče, kteří se vůbec nepřibližovali tomu, na co jsme zvyklí. Když vám vypadnou dva hráči nejen fotbalově, ale i způsobem hry, tak je to vidět.

Spekulovalo se, že kvůli koronaviru by se mohlo hrát bez diváků. Jste rád, že nakonec přišlo tolik lidí?

Kdyby se mělo hrát bez diváků, tak jsem přesvědčený, že bude utkání odloženo, protože hrát derby bez diváků je nesmysl. Jsem rád, že byla taková kulisa. Hlavně v druhém poločase bylo úžasné, co se dělo v našem sektoru. Patrik Hellebrand stál uprostřed kabiny a byl z toho vykulený.

Utkání ale bylo přerušeno kvůli pyrotechnice. Nemáte strach, že by vám kvůli tomu mohli zavřít stadion?

To neovlivním. Zkusili jsme si to s Libercem a je to na nic. Fotbal se hraje pro emoce a pro lidi. Ať jsou klidně větší sankce, ale zavírat stadiony by měla být ta poslední věc. Je nesmysl zakázat jít lidem na fotbal, protože ti, co tam byli minule, něco udělali. Bylo by to absurdní rozhodnutí, protože je doba, kdy všichni bojují za to, aby fanoušci na fotbal chodili.