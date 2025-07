Trpišovský přiznal milionovou nabídku. V Arábii by ale pravděpodobně narazil

Trenér Jindřich Trpišovský si zatím nedokáže představit, že by opustil fotbalovou Slavii. Devětačtyřicetiletý kouč na dotaz ČTK na tiskové konferenci potvrdil, že nedávno obdržel nabídku z Perského zálivu. Podle zahraničních zdrojů mělo jít o klub Al Džazíra ze Spojených arabských emirátů.

O úspěšného trenéra českého mistra je v zahraničí zájem. Italský novinář Rudy Galetti uvedl, že po loňském interesu Brightonu a Besiktase se tentokrát ozvala Al Džazíra. Klub z Abú Zabí údajně předložil lukrativní nabídku.

Trpišovský konkrétní klub nekomentuje, nabídku z arabského světa však potvrdil. "Museli byste se zeptat mého agenta Jirky Müllera. On s nimi byl v kontaktu, já ne. Takže pravda to určitě je, protože mě o tom informoval," řekl pražský rodák.

Odchod ze Slavie, kterou chystá na novou sezonu a start v Lize mistrů, neplánuje. "Neumím si ho teď představit. Stát se sice může cokoliv, fotbal vás naučí žít přítomností. V tuto chvíli jsem však se Slavií a jejím prudkým rozvojem emočně spjatý, už to není jen angažmá. Navíc mám rád intenzivní, běhavý fotbal. Z Arábie bych byl možná po dvou trénincích pryč. Asistenti si dělali srandu, že bych tam musel slevit 98 procent ze svých nároků, jinak by do druhého dne zmizely všechny tréninkové pomůcky," uvedl Trpišovský s úsměvem.

Zájmu si nicméně váží. "Je to samozřejmě ocenění nebo i důkaz práce, která se ve Slavii odvádí. Mám na to agenta Jirku Müllera, protože nechci, aby mě takové věci odváděly od koncentrace na fotbal a na věci, které jsou důležité. Takže pokud k nějakému kontaktu dojde, jde to přes něj. Když někdo kontaktuje mě, tak ho odkážu na něj a nechci, aby mě to rozptylovalo v práci. Je pro mě důležité, abych se mohl soustředit jen na ni," dodal Trpišovský.