Česká liga

Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Sport Sport
před 3 hodinami
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský se vyjádřil k možnosti, že by dočasně převzal i českou fotbalovou reprezentaci.
Jindřich Trpišovský
Jindřich Trpišovský | Foto: Reuters

Reprezentace hledá nového trenéra po odvolání Ivana Haška. Vedení FAČR chce do budoucna angažovat cizince, do té doby má národní tým vést "překlenovací" kouč.

Spekulovalo se o tom, že jednou z variant na listopadový závěr kvalifikace o postup na MS a především březnovou baráž by mohl případně být i Trpišovský.

"Já to řeknu takhle: Všechno, co dělám, je proto, aby Slavia byla nejúspěšnější a získala trofeje, a na to se musíme soustředit," prohlásil kouč úřadujícího českého mistra po sobotním ligovém zápase se Zlínem (0:0).

V dalších větách prakticky vyloučil, že by národní tým mohl v nejbližší době převzít. "Neumím si představit, že bych skloubil dvě takové věci. My tady budeme na jaře hrát o titul a o trofeje. Člověk musí mít jednu prioritu, to je pro mě absolutně Slavia," uvedl Trpišovský.

O české reprezentaci aktuálně vůbec nepřemýšlí. "Trápím se tím, jak jsme dnes hráli. Tím, v jakém jsme zdravotním stavu. Tohle si vůbec nechci dostávat do hlavy," řekl jasně devětačtyřicetiletý kouč.

"Chci, aby tady zůstal titul a neumím si představit, že by člověk tříštil věci a myšlenky," přidal.

Podle Trpišovského je práce trenéra národního celku náročnější, než jak si možná fanoušci představují.

"Vypadá to jednoduše, ale je okolo toho hrozně povinností," upozornil čtyřnásobný mistr ligy.

"Myslím, že máme v Česku hodně dobrých trenérů a že někdo dostane šanci," nepochyboval Trpišovský.

Jeho agent Jiří Müller v týdnu uvedl, že se kouč s vedením Slavie dohodl na prodloužení smlouvy do roku 2029. Současný kontrakt mu vyprší po sezoně. 

"Tohle nechám na klubu, ať už to bude tak, nebo tak. Informace o tom bude případně zveřejňovat klub. Řeší se to, je to v nějakém stadiu a nechci říkat něco, co bych říkat neměl," dodal rodák z Prahy.

 
Mohlo by vás zajímat

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Tvrdá kritika rozhodčích. Jak toho faulu asi Matoušek dosáhl? divil se kouč Boleslavi

Tvrdá kritika rozhodčích. Jak toho faulu asi Matoušek dosáhl? divil se kouč Boleslavi

Plzeň i pod novým trenérem zase trpěla v přesile až do poslední chvíle, nakonec slaví

Plzeň i pod novým trenérem zase trpěla v přesile až do poslední chvíle, nakonec slaví
Chance Liga Fotbal sport Obsah Jindřich Trpišovský Česká fotbalová reprezentace SK Slavia Praha

Právě se děje

Aktualizováno před 2 hodinami
Válka skončí po druhé fázi příměří a odzbrojení Hamásu, oznámil Netanjahu
Zahraničí

ŽIVĚ
Válka skončí po druhé fázi příměří a odzbrojení Hamásu, oznámil Netanjahu

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 3 hodinami
Šulc se ve Francii blýskl dvěma góly. Jenže jeho celek přesto prohrál
Fotbal

Šulc se ve Francii blýskl dvěma góly. Jenže jeho celek přesto prohrál

Lyon podlehl v Nice 2:3 a po druhé porážce za sebou propásl šanci postoupit na první místo.
před 3 hodinami
Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu
Česká liga

Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Podle kouče Slavie je práce trenéra národního celku náročnější, než si možná fanoušci představují.
před 4 hodinami

Válka v Gaze skončí po druhé fázi příměří, až Hamás složí zbraně, řekl Netanjahu

Válka Izraele proti Hamásu v Pásmu Gazy skončí, jakmile bude naplněna druhá fáze nynější dohody o příměří, která předpokládá odzbrojení tohoto palestinského teroristického hnutí. Podle agentury AFP…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 5 hodinami
Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu
Fotbal

Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu

Český fotbalista pečetil vlastním gólem vítězství Sunderlandu 2:0.
před 6 hodinami
Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne
Hokej

Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Santa Giulia Arena, která má z většiny hostit hlavní atrakci nadcházející olympiády v podobě hokejového turnaje mužů, stále nestojí.
před 6 hodinami
Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína
Česká liga

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Obhájce titulu potřetí z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže ztratil body.
Další zprávy