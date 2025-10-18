Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Reprezentace hledá nového trenéra po odvolání Ivana Haška. Vedení FAČR chce do budoucna angažovat cizince, do té doby má národní tým vést "překlenovací" kouč.
Spekulovalo se o tom, že jednou z variant na listopadový závěr kvalifikace o postup na MS a především březnovou baráž by mohl případně být i Trpišovský.
"Já to řeknu takhle: Všechno, co dělám, je proto, aby Slavia byla nejúspěšnější a získala trofeje, a na to se musíme soustředit," prohlásil kouč úřadujícího českého mistra po sobotním ligovém zápase se Zlínem (0:0).
V dalších větách prakticky vyloučil, že by národní tým mohl v nejbližší době převzít. "Neumím si představit, že bych skloubil dvě takové věci. My tady budeme na jaře hrát o titul a o trofeje. Člověk musí mít jednu prioritu, to je pro mě absolutně Slavia," uvedl Trpišovský.
O české reprezentaci aktuálně vůbec nepřemýšlí. "Trápím se tím, jak jsme dnes hráli. Tím, v jakém jsme zdravotním stavu. Tohle si vůbec nechci dostávat do hlavy," řekl jasně devětačtyřicetiletý kouč.
"Chci, aby tady zůstal titul a neumím si představit, že by člověk tříštil věci a myšlenky," přidal.
Podle Trpišovského je práce trenéra národního celku náročnější, než jak si možná fanoušci představují.
"Vypadá to jednoduše, ale je okolo toho hrozně povinností," upozornil čtyřnásobný mistr ligy.
"Myslím, že máme v Česku hodně dobrých trenérů a že někdo dostane šanci," nepochyboval Trpišovský.
Jeho agent Jiří Müller v týdnu uvedl, že se kouč s vedením Slavie dohodl na prodloužení smlouvy do roku 2029. Současný kontrakt mu vyprší po sezoně.
"Tohle nechám na klubu, ať už to bude tak, nebo tak. Informace o tom bude případně zveřejňovat klub. Řeší se to, je to v nějakém stadiu a nechci říkat něco, co bych říkat neměl," dodal rodák z Prahy.