Sparta je teď pro nás nečitelná, přiznává Trpišovský. Spí v klidu, trápí jej ale početná marodka

před 59 minutami

Kouč fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský vyhlíží své první derby. Chce v něm uspět, na pronásledování vedoucí Plzně zatím moc nemyslí.

Jak prožíváte dny před svým premiérovým derby?

Zatím v klidu. Samozřejmě vím o prestiži zápasu, je to historicky největší utkání v Česku. Těším se na ten duel, hodně se o něm mluví. Ale tím, že jsem ho nikdy osobně nezažil, je to pro mě taková neznámá. Samozřejmě, že na derby jsem chodil jako malý fanda, poté jako pozorovatel, takže cítím, jak důležitý to bude zápas.

Jak to vypadá se zdravotním stavem hráčů?

Dobré to není. Už teď víme, že s některými hráči nemůžeme v sobotu počítat, a místy jsou to pro nás důležití hráči. Navíc máme ještě další dva kluky, kteří hráli proti Olomouci, a ti jsou na hraně. Jedním z nich je Milan Škoda, jenž se zapojí do tréninku s mužstvem až zítra. Doufejme.

Myslíte, že už si váš herní systém hráči osvojili?

Víkendový zápas s Olomoucí byl - co se týče ofenzivy - určitě náš nejlepší pod mým vedením. Mám radost, že jsme to utkání sehráli velmi kvalitně, i když jsme prohrávali. Mužstvu to také dodalo dobrou náladu.

Sparta měla rozpačitý start do začátku jara. Co na ni bude platit?

Co přesně to bude, to se uvidí přímo na hřišti. Změna trenéra na její lavičce nám trošku přitížila, protože nemáme moc materiálů na zkoumání. Ale viděli jsme první zápas pod novým koučem Hapalem a určité změny tam jsou patrné. Sestava, způsob hry… Sparta je pro nás teď trochu nečitelný soupeř. Ale vnímám, že se zlepšujeme, a doufám, že to prodáme i proti ní.

Nad Spartou máte výškovou převahu. Věnujete se nějak speciálně nácviku standardních situací?

Máte pravdu, může to být důležitý faktor. Máme hodně hráčů, kteří umí standardky kopat, například Pepa Hušbauer nebo Miroslav Stoch. Ještě je umí zahrávat Honza Sýkora, ale ten nebude pro derby k dispozici. I v předcházejících utkáních jsme měli dost možností ze standardek, takže je to jedna z věcí, na které se zaměříme.

Kolik toho před utkáním naspíte? Budete vůbec před derby spát?

Se spánkem problém nemám, mám tolik práce, že by to asi ani nešlo. Doma mám navíc syna. Ale hlavou se mi honí myšlenky na ideální sestavu, protože nám vypadnou někteří hráči. Hodně přemýšlím o tom, jak navázat na předešlý výkon. Občas třeba něco čtu, a sám se chytím, že myšlenkami mířím směrem k derby. Doma už jsou ale zvyklí, že na mě mluví, a já prostě nevnímám.

Pokud by se vám podařilo vyhrát, musel byste v kabině platit nějaký poplatek za první vyhrané derby?

To nevím, abych se přiznal. Já doufám, že žádný, protože už jsem platil velké zápisné za příchod jako trenér. Ale pokud bychom vyhráli, rád bych zaplatil. A jak znám pokladníka Přemysla Kováře, on něco vymyslí. Možná jste mu to teď připomněli.

Vnímáte tenčící se rozestup mezi vámi a klopýtající Plzní?

Derby jedeme vyhrát hlavně pro sebe, to je první věc. Brali bychom to spíš jako odměnu pro nás za tvrdou práci, kterou odvádíme. A zároveň chceme udělat radost lidem, hrát co nejvíc dopředu, mít standardky, střely, prostě to, kvůli čemu lidi na fotbal chodí. Na ostatní se zatím nekoukáme. My jsme si vytkli dva cíle - úspěch v poháru a být jarními mistry. Za tím si půjdeme. Plzni se teď sice tři zápasy nepodařily, to se ale může stát každému.