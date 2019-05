Zápasy navíc, máme jich víc než v Bundeslize, kritizuje Trpišovský nadstavbu

před 42 minutami

Nový herní model fotbalové Fortuna:Ligy měl díky nadstavbě přinést víc atraktivních zápasů a napínavější vyvrcholení soutěžního ročníku. Odpadnout naopak měly souboje, ve kterých týmům už o nic nejde. Tenhle problém však revoluční novinka zjevně nevyřešila.

Už ve středu, po skončení třetího kola nadstavby, může být jasno o titulu, sestupujícím týmu, místech pro baráž i evropské poháry. Je tak možné, že v posledních dvou kolech bude motivace ligových týmů omezená pouze na sportovní čest a vůli vyhrát. Několik posledních ročníků ovšem ukázalo, že motivace je v takových případech různě velká.

Za jakých podmínek bude jasno? Skupina o titul Pokud v zápase Plzeň - Sparta domácí nezvítězí, bude jasno o tom, kdo skončí na prvním, druhém, třetím i čtvrtém místě.

Pokud Baník porazí Liberec, bude jasno i o pátém a šestém místě. Páté místo je přitom teoreticky poslední neobsazenou pohárovou příčkou. Skupina o záchranu Pokud Dukla nezvítězí v Karviné, bude jistě poslední, a tudíž sestupující. Už nyní jsou její naděje jen teoretické.

Pokud Bohemians porazí Příbram, budou hrát bez ohledu na další výsledky baráž Karviná a Příbram.

Jedním z kritiků mezi prvoligovými trenéry je dlouhodobě trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Podle něj nadstavba pro ligové týmy nemá přínos a naopak klubům hrajícím předkola evropských pohárů může přinést problémy při letní přípravě.

"Máme za sebou víc soutěžních zápasů než týmy v Bundeslize a některé v anglické Premier League," poukazuje Trpišovský. Slavia odehrála v probíhající sezoně už celkem 50 soutěžních utkání (32 ligových kol a 18 pohárových). "Kluci pak jedou ještě na nároďák a budou mít v létě pauzu třeba jen deset dní. Bude to mít zásadní vliv i na přípravu na další sezonu," myslí si.

Zatímco většina fotbalové veřejnosti vítala nadstavbu ligy jako přínosnou, Trpišovský je od začátku zastáncem konzervativního modelu. "Nedělal bych to. Nechal bych to, na co jsme všichni zvyklí. Nejspravedlivější je hrát na to, co si kdo uhraje v systému každý s každým," myslí si.

Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže, si přínosy nového formátu vyhodnotí až po skončení ročníku. Zápasů, ve kterých týmům o nic nepůjde, se neobává. "Všichni mají ambice do posledního zápasu," říká mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

Nadstavba zatím nesplňuje očekávání ani co se týče divácké návštěvnosti. Průměrná návštěva po prvních dvou kolech je nižší než v základní části. "Na návštěvách jde vidět, že lidi jsou fotbalem přesycení," myslí si Trpišovský. "Je to jen přidávání zápasů," dodává.

Obránce Slavia Jan Bořil nadstavbu kvůli zápasům, ve kterých už o nic nepůjde, úplně nezatracuje. "To nemohl před sezonou nikdo vědět. Je to prvním rokem. Nevím, jestli to bude pokračovat, nebo ne," krčí rameny.

Trpišovský ovšem zůstává skeptický. "Letos se aspoň o něco hraje. Ale můžeu přijít rok, kdy se nebude hrát vůbec o nic," uzavírá svůj pohled na nadstavbovou část.