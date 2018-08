Trpišovskému připomíná Dynamo Linekerovy Němce. Penaltám by se raději vyhnul

před 48 minutami

Slavii čeká v Kyjevě úterní odveta 3. předkola Ligy mistrů. Trenér Trpišovský věří, že ji sešívaní zvládnou.

Kyjev - Podle trenéra slávistických fotbalistů Jindřicha Trpišovského nemá Dynamo Kyjev příliš slabin a účelnou hrou připomíná Němce. Přesto věří, že Pražané mají před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů v ukrajinské metropoli stále dobrou šanci na postup. Úvodní duel před týdnem v Edenu skončil remízou 1:1.

"Ukázalo se, že moc slabin nemají, je to hodně vyspělé mužstvo, i když obměnili kádr. Hráči jsou hodně kvalitní na míči, hlavně se dobře rozhodují na hřišti. Obrannou fázi mají skvělou a zdobí je to, že jim stačí dvě šance na gól. U nás měli dvě a dali branku," řekl Trpišovský novinářům.

"I v těch utkáních se Šachtarem Doněck, která zvládli, měli dvě tři šance a vždy se trefili. Trochu mi to připomíná Němce, jak říká Gary Lineker, že se s nimi hraje a oni stejně vždy dají gól a vyhrají," dodal slávistický kouč v nadsázce.

V Kyjevě chce s týmem hrát stejně aktivně jako v Edenu. "Na druhou stranu myslím, že Dynamo bude hrát trochu jinak než u nás. Doma jsou silní, porazili tam Šachtar a nedostali iks zápasů gól. Budou mít podporu domácího prostředí, budou silní na míči, takže pro nás by byla v uvozovkách smrt, kdybychom je pustili hodně na balon. Musíme být dostatečně aktivní," řekl Trpišovský.

Šance na postup vidí stále otevřené. "Výsledek 1:1 ukazuje, že se může stát cokoliv. Pokud vstřelíme gól, naše šance se rapidně zvyšují a může se to hrozně rychle otočit. Já tomu mužstvu věřím. Klíčové bude, abychom to zvládli nastavením v hlavě. Pokud podáme stejný výkon jako doma nebo v ligových utkáních, máme velkou šanci postoupit. Otázka bude, aby na nás nedolehla důležitost zápasu," prohlásil Trpišovský.

Nepředpokládá, že olympijský stadion pro 70 tisíc lidí bude plný. "Máme zprávy, že moc ne. Uvidíme zítra. Stadion je krásný, já tam byl před 14 dny. Viděl jsem zápas se Šachtarem, při němž bylo skoro vyprodáno. Trošku to kalí atletická dráha, ale jinak je nádherný. Hrálo se tam finále Ligy mistrů. Pro tyhle zápasy to hrajeme," podotkl bývalý liberecký kouč.

Soupeř měl oproti Slavii výhodu v tom, že si odložil ligové utkání. "Mohli se v klidu připravovat. My jsme sice některé hráče ze sestavy vyndali, ale nemohli trénovat v tom rytmu, který by potřebovali. I když v pátek v Boleslavi nehráli, stejně se chystali, aby byli na soupisce na ten zápas," uvedl Trpišovský.

Dynamo navíc nemuselo cestovat. "Cestování je nepříjemné akorát tím vstáváním. Většina totiž vstávala okolo půl páté nebo páté. Ukáže se zítra. Ale jsou tu hráči, kteří mají zkušenosti, ať už z reprezentace nebo z pohárů. Takže se na to dokážeme nachystat," věřil Trpišovský.

Doufá, že nedojde na penalty, které by přišly na řadu při remíze 1:1. "Uděláme vše pro to, aby penalty nebyly. To bych nerad zažíval. A myslím, že ani někteří hráči a fanoušci, abychom neuškodili kardiakům," dodal.