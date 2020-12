Osudy odložených hvězd Slavie: Stochovo řecké trápení, Altintop našel místo v Bayernu

Danny

Nejzvučnější posila, která do české ligy za dlouhou dobu zamířila. Portugalský záložník nastupoval za Sporting Lisabon, Dynamo Moskva a proslavil se především v Zenitu Petrohrad, který ho v roce 2008 koupil za 30 milionů eur. S klubem třikrát vyhrál ligový titul, dvakrát domácí pohár a jednou evropský Superpohár. Za portugalskou reprezentaci nastoupil v 38 zápasech a dal čtyři góly. V sešívaném dresu se ovšem výrazněji neprosadil, hlavně proto, že při příchodu do Edenu už mu táhlo na 34. rok. Odcházel v létě 2018 a s Českem se rozloučil nevídaným gestem: Slavii odpustil miliony, které mu měly dle smlouvy náležet. Vrátil se do svého rodného klubu Marítima Funchal, kde o půl roku později ukončil kariéru.