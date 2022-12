Sparta ulovila posilu ze Serie A. Z Lazia přichází srbský obránce Kamenovič

Třetí posilou fotbalistů Sparty v zimní přestávce se stal Dmitrij Kamenovič. Dvaadvacetiletý srbský obránce přišel na hostování z římského Lazia.

Kamenovič hájil před odchodem do Serie A barvy srbského Čukarički, za který nastoupil do 50 ligových zápasů a vstřelil dva góly. Srbský mládežnický reprezentant uplynulý rok strávil v Římě. V kádru Lazia se ale neprosadil, nastoupil do jediného ligového zápasu.

"Fyzické dispozice, variace přihrávek, důraz a síla ve vzduchu. To jsou atributy, které Dimitrije zdobí a díky kterým rozšiřuje naše obranné řady. Je stále mladý, a má tak velký potenciál se zlepšovat a rozvíjet," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Kamenović prošel všemi mládežnickými reprezentačním kategoriemi Srbska. Za výběr do 21 let odehrál 12 zápasů a vstřelil jeden gól. Stal sejtřetí posilou Letenských v zimní pauze. Nejprve do Sparty přišel Fin Kaan Kairinen a po něm další záložník Qazim Laci z Albánie.