Tresty za návštěvu Edenu. Opory Hradce nebudou v sestavě, navíc zaplatí pokutu

Fotbalisté Hradce Králové nastoupí do večerního utkání předposledního kola ligové nadstavby proti vedoucí Plzni bez dvou opor středopolaře Adama Vlkanovy a krajního beka či záložníka Jana Mejdra. Oba bez vědomí vedení jednali s pražskou Slavií, porušili tím smlouvy a přestupní řád a dostali od klubu pokutu.

Vlkanova s Mejdrem se při nedělním utkání Slavie se Slováckem (3:0) pohybovali ve VIP prostorách stadionu v Edenu, čímž pořádně naštvali královéhradecké vedení.

Do vršovické arény navíc dorazili v době, kdy pražský celek na dálku soupeří s Plzní o titul. Před předposledním kolem nadstavby ztrácí Slavia na Západočechy dva body a spoléhá na to, že by Hradec mohl v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi připravit Viktorii ztrátu. Pražané nastoupí v Ostravě.

"Mejdr a Vlkanova porušili své profesionální smlouvy a přestupní řád FAČR tím, že bez svolení klubu a bez jeho vědomí jednali se zástupci Slavie. Za tento prohřešek jim vedení udělilo interní pokutu, kterou hráči přijali, a celou situaci tím považujeme za vyřešenou," uvedl na svém webu královéhradecký klub.

"Neslučuje se to s profesionalitou hráčů ani agentů a vrhá to špatný stín na náš klub. Jasně jsme deklarovali Slavii, Spartě i Plzni, že jsme připraveni k jednání, ale v první řadě se musí bavit klub s klubem a až poté klub s hráčem. Sparta to dodržela, Plzeň to dodržela, ale Slavia ne," citoval server salonkyhk.cz generálního manažera Hradce Richarda Jukla.

Proti Plzni ani jeden z dvojice nebude hrát a Mejdr, o kterého podle spekulací usilují i Západočeši, se už nepředstaví ani v posledním kole.

"Vlkanova kvůli zranění opustil předčasně hřiště Baníku Ostrava a nedokončil ani včerejší předzápasový trénink. Po souboji s Ladislavem Takácsem má pohmožděné koleno a kotník," uvedl východočeský nováček nejvyšší soutěže.

"Mejdr má v tuto chvíli na stole tři nabídky na přestup, mimo jiné od obou klubů, které spolu bojují o titul. A sám připouští, že není připravený nastoupit k utkání s čistou hlavou. Do konce sezony proto už v nominaci na zápasy figurovat nebude," vysvětlili "Votroci".

K jednání klubu se Slavií mělo dojít v pondělí, ale schůzka se podle Jukla uskuteční až ve čtvrtek. Za incident se Hradci omluvil šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík.

"Panu Tvrdíkovi jsem řekl, ať nejednáme v emocích, protože tuhle událost bereme tak, že je to pošpinění jména našeho klubu. Na druhou stranu to není tak, že bychom nechtěli jednat. Pan Tvrdík to uznal, omluvil se. Chce se s námi sejít i osobně, byť je zdravotně indisponován. A také vyjádřil politování nad jednáním jeho podřízených," dodal Jukl.

Královéhradečtí, kteří už jistě obsadí šesté místo, ubezpečili, že proti Plzni budou hrát naplno. "Ke všem utkáním posíláme na hřiště aktuálně nejsilnější možnou sestavu. Bojujeme za Hradec, nikoli za Slavii nebo za Plzeň. Ostatně, oba tyto soupeře jsme už v této sezoně porazili," doplnil klub.