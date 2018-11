"Trest beru jako chlap." Ďurica vynechá tři zápasy za to, že ukončil Masopustovi rok

před 1 hodinou

Obránce pražské Dukly Ján Ďurica dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dodatečně trest zákazu startu na tři soutěžní zápasy za faul na Lukáše Masopusta. Jablonecký záložník se v utkání 14. kola nejvyšší soutěže po zákroku slovenského stopera vážně zranil a bude chybět do konce podzimní části sezony.

Masopust se v 17. minutě na Julisce za stavu 2:0 pro Jablonec pokusil utéct podél lajny, ale Ďurica mu ostře zajel pod nohy a surovým zákrokem ho poslal k zemi.

Šestatřicetiletý obránce dostal od rozhodčího Martina Nenadála pouze žlutou kartu, takže disciplinárka nemohla Ďuricovi rovnou zastavit činnost a nejdřív s ním musela zahájit řízení. Severočeši na hřišti posledního celku tabulky vyhráli 6:2.

"Kdybych se mohl vrátit v čase, šel bych do souboje také tvrdě, to zranění Lukáše Masopusta mě ale velmi mrzí. Po zápase jsem mu psal sms, že mě mrzí, že se to stalo, bohužel to nejde vrátit," citoval Ďuricu web Dukly.

"Dnes se na disciplinárce rozhodlo, že dostanu tři zápasy, což přijímám. Lukáš teď nebude moct nějaký čas hrát, trest beru jako chlap, začíná mi od zítra," dodal.

Minulý týden v pátek Ďurica pomohl Dukle k bezbrankové remíze v Mladé Boleslavi, ale nyní ho čeká pauza. Bývalý slovenský reprezentant vynechá páteční osmifinálový zápas MOL Cupu s Teplicemi, proti stejnému soupeři si nezahraje ani v první lize, kde ještě přijde o pražské derby na hřišti Bohemians 1905.

"Doufám, že to bude rychle za námi, je mi líto, že nemohu hrát zrovna v důležitých zápasech, které nás teď čekají. Takový je fotbal. Neměl jsem v úmyslu nikoho zranit a ještě jednou se omlouvám," uvedl zkušený obránce.

Ďurica přišel do Dukly na začátku září po vypršení smlouvy v Trabzonsporu a okamžitě se stal klíčovým hráčem nového trenéra Romana Skuhravého. V české lize rodák z Dunajské Stredy odehrál osm utkání a vstřelil dva góly.