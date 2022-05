Trenéra bude pryč ze Sparty následovat kapitán. Dočkal po sezoně ukončí kariéru

Po Pavlu Vrbovi zmizí brzy z Letné další velké jméno. Třiatřicetiletý kapitán Letenských Bořek Dočkal hodlá podle informací Aktuálně.cz po sezoně ukončit kariéru.

Do profesionálního fotbalu vlétl v dresu pražské Slavie, po posledním zápase kariéry si ovšem vysvleče trikot pražského rivala. Není to jediná zvláštnost fotbalového příběhu geniálního záložníka, který několik sezon vedl letenský tým jako kapitán.

Dočkal ve Spartě (zatím) odkopal celkem 170 ligových zápasů, během nichž si připsal úctyhodnou bilanci 30 branek a 65 asistencí. Měl výrazný podíl na zatím posledním sparťanském titulu v roce 2014, na svém kontě má i dva trumfy v národním poháru.

Na Letnou přitom poprvé přestoupil "až" ve svých čtyřiadvaceti letech, ze Slavie vedla jeho cesta přes Kladno, Liberec, turecký Konyaspor a norský Rosenborg Trondheim. V létě 2017 pak zamířil do Che-nan Ťien-jie - čínský klub za něj zaplatil v přepočtu 230 milionů korun, čímž z něj udělal druhého nejdražšího hráče historie české ligy.

Na bezmála dvouleté exotické angažmá, během nějž si odskočil na hostování do americké Philadelphie, ovšem nevzpomínal v superlativech.

Do Sparty se vrátil v únoru 2019. "Zjistil jsem, že chci hrát někde, kde mi na tom bude záležet a budu prožívat opravdové emoce, které k zápasu patří," řekl tehdy Dočkal. To ovšem ještě netušil, s jakými zdravotními problémy se bude muset záhy poprat.

Stihl odehrát jen tři ligové zápasy, než se zranil a v květnu absolvoval první operaci achilovky. "Když se pak po měsíci a půl zjistilo, že noha je v horším stavu než před první operací, byla to pro mě velká rána. Byl jsem nějak nastavený, měl jsem v hlavě, že během podzimu budu na hřišti, a najednou přišel šok," vzpomínal. V červenci musel na druhý zákrok a na trávník se vrátil až v únoru následujícího roku.

V minulé sezoně už zasáhl do 34 zápasů, přestože se v kuloárech spekulovalo o jeho neshodách s tehdejším trenérem Václavem Kotalem. Toho loni na jaře vystřídal Pavel Vrba, který na šikovného záložníka hlavně po svém nástupu hodně sázel. "Já si myslím, že Bořek je výborný fotbalista. V předfinální fázi je pro nás mimořádně důležitý. Potvrzuje to, co si o něm myslím," chválil svého kapitána ještě před měsícem.

Do nové sezony už Sparta vstoupí bez obou velkých jmen. Kouč Vrba byl odvolán po propadáku v Plzni, Dočkal téměř jistě ukončí svou kariéru po finále domácího poháru se Slováckem.