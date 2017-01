Trenér Požár věří, že Sparta najde ve Španělsku pravou tvář

před 46 minutami

Další přípravný duel sehrají sparťané na herním kempu ve Španělsku, kde v sobotu změří síly se Štýrským Hradcem.

Praha - Fotbalisté Sparty dnes rozdrtili v přípravě Ružomberok 5:0, po návratu z prvního soustředění ve Španělsku vyhráli i třetí utkání v domácích podmínkách a nastříleli v nich 14 branek. Trenér Tomáš Požár však výsledky nepřeceňuje, více podle něj napovědí až duely na druhém herním kempu ve Španělsku. Tam už by měli do zápasů zasáhnout i marodi, kteří na umělé trávě kvůli drobným zraněním nehráli.

"Zatím jsme spokojeni s tím, jak se příprava vyvíjí. Mám radost, ale pořád je to jen příprava. Protočili jsme hodně hráčů. S výsledky v podstatě nepracujeme, pracujeme se způsobem hry, s individuálními i týmovými výkony," řekl novinářům Požár, jehož svěřenci v sobotu rozdrtili Teplice 4:0 a Ústí nad Labem 5:1.

Další přípravný duel sehrají sparťané na herním kempu ve Španělsku, kde v sobotu změří síly se Štýrským Hradcem. "Ještě je brzo na nějaké hodnocení. Čekáme hlavně na zápasy ve Španělsku, které by se měly odehrát na dobrém terénu a na správných rozměrech hřiště. Tady to bylo na užším hřišti. Věříme, že ve Španělsku bychom měli najít pravou tvář Sparty," prohlásil Požár.

Před odletem neplánuje žádné zúžení kádru. "Jedeme všichni, dá se říct, že poletíme v tom počtu, co jsme byli na předchozím soustředění," podotkl Požár.

Zahustel musel znovu na operaci

Na operaci musel pravý obránce Ondřej Zahustel a Letenští se ve Španělsku rozhodnou, zda kvůli tomu ještě kádr doplní. Jednou z variant je i to, že post zdvojí mladík Michal Sáček.

"Přemýšlíme o tom, jak to budeme řešit. Máme tam samozřejmě Karavajeva, což je varianta číslo jedna, a hledáme variantu číslo dvě. Michal může být druhou volbou. Dobře reaguje na změny, je to chytrý a univerzální hráč," řekl Požár. "Máme pocit, že by to mohl zvládnout. V průběhu soustředění se rozhodneme, jestli ještě uděláme nějaké změny směrem do týmu, nebo budeme pokračovat v tomto složení," dodal.

Do zápasů na domácí půdě nezasáhli vedle maroda Zahustela ani Josef Šural, Lukáš Vácha, Václav Kadlec, Daniel Holzer, Matěj Pulkrab či rekonvalescent Tomáš Rosický. Ve Španělsku už by se ale měli v utkáních představit.

"Tito hráči mají drobná zranění a doufám, že budou brzy vyřešena. Věříme, že se ve Španělsku zapojí do plného tréninku a zápasového zatížení. Lukáš Vácha má trochu respekt z umělé trávy s ohledem na předchozí zranění. Matěj Pulkrab měl problémy s kotníkem, ale patří do skupiny hráčů, kteří by na soustředění měli být v pořádku," uvedl Požár.

