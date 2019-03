Jak kdybyste to vysvětloval desetiletým klukům, kritizoval Vrba přístup týmu

před 1 hodinou

Trenéra fotbalistů Plzně Pavla Vrbu po dnešní porážce 1:2 v předehrávce 25. ligového kola v Teplicích mrzel především druhý gól, při němž domácí zaskočili obhájce titulu rychlou kombinací po standardní situaci. Pozastavil se nad tím, jestli má smysl hráčům něco před zápasem vysvětlovat, když se pak místo bránění dívají po tribunách.

"Druhý gól nejvíc ovlivnil zápas. Nepochopím totiž naši reakci na standardní situaci. Jestliže hráčům něco vysvětlujete a ukazujete, co Teplice hrají, a oni se dívají někam na tribunu, tak o to je to bolestnější," řekl Vrba novinářům.

Plzeň na Stínadlech po gólu po standardce v 31. minutě prohrávala 0:2. Druhou branku dali domácí poté, co Martin Jindráček tečoval po rozehrání od Jakuba Hory míč na rozběhnutého Pavle Moulise a domácí záložník, kterého si obrana Plzně vůbec nevšímala, prostřelil z úhlu brankáře Aleše Hrušku.

"Když se podíváte na zápasy Teplic, tak tohle udělali už poněkolikáté. A když to hráčům ukazujete a oni nereagují, tak je to, jako kdybyste to vysvětloval desetiletým klukům," nešetřil kritikou Vrba.

Jeho tým po minulém debaklu 0:4 na Spartě prohrál podruhé za sebou, což se Plzni v lize naposledy stalo před třemi lety. Viktoria v Teplicích stejně jako na Letné nezvládla vstup do zápasu.

"Musíte se zeptat hráčů. Oni jsou na to upozorňovaní, oni to ví a stejně mi připadá, že někteří začnou hrát až ve 20. minutě," řekl Vrba. "Když s takovým soupeřem, jako jsou Teplice, dostanete brzy gól, tak je pak zápas hrozně těžký, protože soupeři doma bojují a hrají obětavě," dodal.

Porážka pro Plzeň znamená velké komplikace v boji o titul. Pokud totiž Slavia v neděli vyhraje v Příbrami, navýší náskok před obhájcem titulu na devět bodů. "Nechci hodnotit, jestli jsme ztratili šanci na titul, ale když se podíváte na formu Slavie a na to, jak odehrála zápas v Evropské lize, tak je v luxusní pozici," prohlásil Vrba

Na Viktorii se navíc dotahuje Sparta, která na třetím místě za západočeským celkem zaostává o osm bodů, ale má sobotní duel s Olomoucí k dobru. "Ještě se hraje o hodně bodů a my se díváme na sebe. Ne před sebe, ne pod sebe. Sparta sice všechno na jaře vyhrála, ale pořád máme nějaký polštář, tak uvidíme," prohlásil Vrba.