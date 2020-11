Teplice dokončily výměnu. Hejkala nahrazuje asistent reprezentační dvacítky Kučera

Novým trenérem fotbalistů Teplic se stal Radim Kučera. Na lavičce 15. celku prvoligové tabulky nahradil Stanislava Hejkala, který skončil po nedělní domácí porážce 0:1 s pražskou Spartou. Severočeský klub o tom informoval na svém webu.

Kučera při posledním klubovém angažmá vedl druholigovou Jihlavu, odkud odešel po minulé sezoně. V nejvyšší soutěži šestačtyřicetiletý kouč zatím působil v Ostravě od června 2017 do března 2018. Kučera by měl i po nástupu do Teplic zůstat asistentem trenéra u české reprezentace do 20 let.

"Jsem rád, že mě Teplice oslovily, a věřím, že posuneme mužstvo nahoru. Vím, že nás čeká těžší začátek vzhledem k losu i zraněním a nemocem. Budeme muset zmobilizovat všechny síly a udělat do zimy co nejvíce bodů, aby jaro nebylo v totální hektice," řekl Kučera.

Teplický tým prohrál poslední čtyři ligové zápasy. V aktuálním ročníku "Skláři" v devíti kolech utrpěli sedm porážek, získali pouze šest bodů a jsou těsně nad sestupovým pásmem.

"Hledali jsme trenéra, který se nebojí vypjatých momentů a umí také dobře pracovat s mladými hráči. Ty navíc dobře zná i ze svého působení u reprezentační dvacítky, kde je na postu asistenta. Naším cílem je co nejrychlejší posun z pater tabulky, ve kterých se nyní nacházíme, ideálně do její horní poloviny," uvedl sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.

Nový hlavní kouč si s sebou přivedl asistenta Josefa Dvorníka a trenéra brankářů Josefa Hanzálka, kteří nahradili Pavla Drska a Kamila Čontofalského.

"Je to impulz i pro hráče, tato obměna realizačního týmu. S Pepou Hanzálkem jsem působil ve Znojmě i v Jihlavě, takže znám jeho práci velmi dobře. Pepu Dvorníka znám ještě z hráčské kariéry, mám na něj velmi dobré reference, je to podobná krevní skupina a máme stejný pohled na fotbal," vysvětlil Kučera.

První trénink v Teplicích povede v úterý odpoledne, v neděli se jeho svěřenci představí v Mladé Boleslavi. "Budeme se snažit co nejdříve vtloukat hráčům naši strategii a automatismy, které po nich budeme chtít, aby to co nejrychleji vnímali a chápali," konstatoval bývalý obránce německého Bielefeldu nebo Olomouce.