Kouč Trpišovský, faktor S nebo smír s Berbrem. To jsou důvody slávistického triumfu

Získala ho až v předposledním kole, ale získala ho zaslouženě. Titul ve fotbalové Fortuna:Lize patří Slavii; projděte si pět důvodů, proč tomu tak je.

Trenér Trpišovský. Když před rokem a půl přišel do Slavie, vyhlásil politiku totálního fotbalu. Sebevědomý cíl podnítil řadu ironických poznámek, zvlášť, když v prvních dvou zápasech pod Jindřichem Trpišovským dali červenobílí jediný gól. Dneska už se neušklíbne nikdo. Sešívaní ve 34 duelech této sezony Fortuna:Ligy nastříleli rekordních 77 gólů, na branku soupeře vystřelili průměrně osmnáctkrát za zápas. Trpišovský se neustále sám vzdělává, velmi dobře pracuje s kádrem: vystupuje korektně a férově, na druhou stranu má před hráči autoritu. Vedení Slavie si může mnout ruce, na lavičce v Edenu sedí momentálně nejlepší trenér v české lize.

Kádr. Díky štědrým dotacím z Číny si Slavia může vybrat to nejlepší, co se na českých trávnících objeví. Eden se stal pro fotbalisty nejlepší možnou adresou: červenobílí tak mohli Spartě vyfouknout Vladimíra Coufala, nyní se něco podobného chystá v případě jabloneckého Tomáše Holeše. Zatímco zahraniční lov slávistům nevychází (viz nákladné přestupy Baluty a Olayinky), domácí trh má sportovní ředitel Jan Nezmar zmapovaný skvěle. S trochou nadsázky se dá napsat, že Slavia měla na jaře k dispozici dvě nabušené jedenáctky: jedna vyhrála ligu, ta druhá zářila v Evropské lize.

Faktor S. Ne, s tímhle nemá Jaromír Soukup nic společného. Jde o vliv defenzivního záložníka Tomáše Součka na hru Slavie. Čtyřiadvacetiletý čahoun nasbíral v sezoně dvanáct gólů a šest asistencí, což je na post spojený s černou prací brilantní statistika. A co víc, hra Slavie na něm stojí: přes Součka chodí nezvykle vysoké množství útočných akcí. Svou hvězdu si v Edenu cení na přibližně čtvrt miliardy korun, což je podle posledních zpráv ochoten zaplatit Spartak Moskva. Tématem přestupního období tak bude to, zda se sešívaným podaří Součka udržet.

Fanoušci. A především místy opěvovaná, místy proklínaná Tribuna Sever. Na jednu stranu příznivci červenobílých dokážou vytvořit skvělou atmosféru, po celý zápas Edenem duní originální chorály, tradiční děkovačka s hráči je proslavená už i v zahraničí. Pro domácí borce je červenobílá záplava za levou brankou obrovskou výhodou: útočit proti ní ve druhé půli, to je také jedna z taktických zbraní Slavie. Což už ale tak pozitivní není, slávističtí chuligáni jsou známí svými excesy: buď nechutně urážejí trenéra Františka Straku, nebo poničí tréninkový stadion plzeňské Viktorie.

Klid zbraní. "Je udělaná tlustá čára. Teď to funguje tak, že já se domlouvám s Honzou, on jde za ním a přes něj mi pan Tvrdík odpovídá. Ve věci reprezentací, stadionu. A směrem k veřejnosti o sobě mlčíme. Já jsem tedy na něj nikdy nereagoval a teď jsem rád, že z jeho strany je taky klid," prohlásil místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr v únorovém rozhovoru pro Deník Sport. Černokněžník ze Strahova má tak špinavou pověst, že spojení s ním se rovná znásilnění morálního obrazu. Proto v Edenu nenesou libě, když se mluví o narovnání vzájemných vztahů. Fakta jsou ale jasná: zatímco Tvrdíkovy výpady vůči Berbrovi utichly, rozhodčí Slavii v této sezoně zas tolik neřezali. Tedy až na nepochopitelnou vlčí mlhu videorozhodčího Královce z jarního ligového derby.