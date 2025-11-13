Česká liga

Traoré poslal libereckého soupeře kolenem do bezvědomí, teď dostal vysoký trest

ČTK ČTK
před 48 minutami
Záložník Aboubacar Traoré z Karviné dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest zákazu startu v pěti soutěžních zápasech za faul na libereckého Azize Kayonda.
Aboubacar Traoré dostává červenou kartu
Aboubacar Traoré dostává červenou kartu | Foto: ČTK

Artur Dolžnikov z Olomouce a Ryan Mahuta z Pardubic mají po vzájemné potyčce zastavenou činnost na tři soutěžní utkání. Na dnešním zasedání disciplinární komise padla také vysoká pokuta, Slavia kvůli chování fanoušků při domácím utkání 14. kola první ligy s Ostravou zaplatí 190.000 korun. Disciplinární komise o tom informovala v komuniké.

Traoré v nedělním duelu 15. kola zasáhl Kayonda ve výskoku kolenem do hlavy. Ugandský obránce skončil na nosítkách a v nemocnici. Viník z Pobřeží slonoviny nejprve dostal za zákrok žlutou kartu, hlavní rozhodčí Jan Machálek nakonec ale po kontrole u videa původní verdikt zrušil a hráče rovnou vyloučil. Karviná utrpěla v Liberci nejvyšší ligovou prohru v klubové historii 0:6.

Situace mezi Dolžnikovem a Mahutou se odehrála v dlouhém závěrečném nastavení nedělního utkání Olomouce s Pardubicemi (2:0). Finský obránce Mahuta zatáhl unikajícího Dolžnikova, litevský reprezentant ho tvrdě nakopl a soupeř se po protihráči ohnal. Oba dostali červenou kartu a zároveň jejich incident spustil hromadnou potyčku.

Příznivci Slavie se v předminulém kole provinili pronesením a použitím masivní pyrotechniky. Mimo jiné s její pomocí spustili ohňostroj.

Disciplinární komise dnes zároveň s pražským klubem a také s Viktorií Plzeň zahájila řízení po nedělním šlágru na západě Čech, který Slavia vyhrála 5:3. Zápas provázely výtržnosti, kvůli hustému dýmu ze zakázané pyrotechniky rozhodčí Jan Beneš utkání na 10 minut přerušil. Při výtržnostech byli zraněni dva lidé, po jednom v sektorech pro domácí i pro hosty. Desítky příznivců musely z obav o svou bezpečnost opustit místa, mezi nimi byly i rodiny s dětmi.

Pokutu 50.000 korun obdržely za chování příznivců Teplice. Fanoušci severočeského klubu v domácím duelu 14. kola s Plzní pronesli a použili pyrotechniku a dopustili se rasistických pokřiků.

Vedle Plzně se Slavií zahájila disciplinární komise po zápasech z uplynulého víkendu řízení také s Ostravou a Spartou kvůli chování diváků.

 
