Matějček musí z fotbalu ven, trvá si na svém Poznar. Podle sudího se zbláznil

Ani dva dny po zápase Zlína s Pardubicemi (0:4) nevychladl hněv útočníka domácích Tomáše Poznara. V úterý znovu zopakoval, že by i vzhledem ke své minulosti rozhodčí Milan Matějček už Fortuna:ligu neměl pískat.

Poznar bezprostředně po prohraném zápase prohlásil, že Matějček duel ovlivnil tím, že v 15. minutě po konzultaci s videorozhodčím odpískal penaltu po faulu na Pavla Černého.

"I Pardubičáci byli přesvědčeni, že se nic nestalo, že tam nic na faul nebylo, a sudí to vytáhne z VARu, tak co si mám myslet? Nemůžu mu dát do držky, nemůžu mu vynadat, nemůžu nic. Komu si mám stěžovat? Že mu pak nějaká komise dá stopku na dva zápasy? To je málo," prohlásil po utkání dvaatřicetiletý útočník.

Na jeho slova v pondělí v deníku Sport reagoval sám Matějček, který prohlásil, že "se Poznar zbláznil" a svůj verdikt označil za "jasný". Jenže zkušený zlínský forvard si dál trvá na svém, i když uznává, že sudí si své rozhodnutí nejspíš obhájí.

"S penaltou nesouhlasím ani po zhlédnutí videa, protože takhle si to vytáhnout z VARu, kdy tam Pavel Černý teatrálně spadne, ale zde absolutně platí ,obhájí si to´. Že mě pan Matějček nazve bláznem, mi vůbec nevadí a nezlobím se na něj," napsal Poznar v úterý na Twitter.

Trenér Zlína Bohumil Páník po zápase s Pardubicemi: "Od počátku jsme tahali za kratší konec, oproti rychlým hráčům Pardubic nám to nefungovalo, prakticky jsme se nedostali do hry. Nezvládli jsme kritické momenty utkání. Tím prvním byla odvolaná penalta, nedali jsme šance, pak jsme umožnili hostům brejky a oni je využili. Byl jsem hodně nazlobený na sudí, mám pocit, že se to vrací do starých kolejí. Tím ale nechci srážet výkon soupeře, ten byl výborný."

Matějček prý musí nadobro z fotbalu

Podle Poznara je totiž problém už samotný fakt, že je Matějček vůbec nasazovaný na ligová utkání. Podle jeho přesvědčení tento sudí záměrně ovlivnil baráž mezi Jihlavou a Karvinou v roce 2019 a neměl by už profesionálně soutěže rozhodovat.

"Vadí mi, že tento člověk je zase na scéně. Jak je to možné? Říká, že se mu zmiňovaný barážový zápas před rokem nepovedl? Ho*** nepovedl, zcela vědomě to utkání ovlivnil! Podívejte se na celý zápas, co tam provádí. Někdo ho uklidí na rok do třetí ligy a pak řeknou: táák kamaráde pojď zpět do ligy, lidi zapomínají. Proč?" napsal Poznar na Twitter.

Disciplinární komise, v té době ještě vedená Josefem Chovancem, tehdy potrestala Matějčka ročním zákazem startu v profesionálních soutěžích, teď už ale opět smí rozhodovat prvoligová utkání. A právě to se Poznarovi nelíbí.

"Po takovém zářezu nadobro musí ven z fotbalu. Pro srovnání, když hráč ovlivní zápas, nebo vsadí proti sobě, automaticky konec, žumpa, ostuda! Tyto věci se nesmí tolerovat ve sportu!" je přesvědčený autor osmi gólů Zlína v této sezoně.

Komise rozhodčích ani disciplinární komise se zatím k Poznarovým výrokům ani k Matějčkovým verdiktům nevyjádřily. Zlín každopádně v neděli čeká jeden z klíčových duelů o udržení v lize, neboť hraje v Teplicích.