Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit

Západočeši již podruhé v sezoně přišli o vítězství v nastavení a vyhráli jediný z posledních pěti soutěžních zápasů. Koubek nicméně na tiskové konferenci varoval před panikou, mužstvo podle něj potřebuje nějaký čas, aby si zvyklo na odchody některých opor.
Viktoria prožila velmi nepovedený týden. Nejprve se jí v úterý po porážce 0:3 v Glasgow s Rangers v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů výrazně vzdálil postup a dnes nečekaně přišla o body se Slováckem.
"Nikdo z nás samozřejmě není spokojený. Je to podruhé, co v závěru zápasu ztratíme dva body, dvakrát dvě jsou čtyři. Teď se to od nás v závěru odklání. Nesmíme hlavně panikařit, není důvod. Asi to v tuto chvíli není v tom stavu, jak si to tady všichni představujeme. Ale těch zásahů do mužstva bylo dost," prohlásil Koubek.
Už před sezonou skončil v Plzni jeden z kapitánů záložník Lukáš Kalvach a na začátku týdne opustil Viktorii vítěz Zlatého míče pro nejlepšího českého hráče minulé sezony Pavel Šulc, který přestoupil do Lyonu.
"Nějaké díry tam máme a musíme to zacelit. Musíme ty hráče dostat do ještě větší zkušenosti hrát za Plzeň, do větší adaptace. Snížila se nám útočná kvalita a produktivita. Já už nebudu jmenovat toho hráče, který byl nositelem stability a údernosti v útoční fázi, to nemá cenu. Musíme ty věci vyhodnocovat, hráče zapracovávat a pracovat s tím," podotkl Koubek.
"Musíme zvýšit produktivitu, zvýšit kvalitu v těch předních pozicích. Dnes to možná ani nešlo tolik, jak zvyklí, Matěji Vydrovi. On je trošku naťuklý. Musí se nám vrátit do formy Rafiu Durosinmi. Dnes hrál dobře Adu, tam celkem vyslovuju spokojenost. Denis (Višinský) tam měl dobré záblesky, středová dvojice držela střed slušně. Musíme prostě pracovat, pracovat," doplnil třiasedmdesátiletý trenér.
Potěšilo ho aspoň to, že se mezi tyče vrátila brankářská jednička Martin Jedlička. Gólman Viktorie před dvěma týdny utrpěl v zápase s Jabloncem po faulu od protihráče otřes mozku a zlomeninu nosu, nakonec ale oproti původním předpokladům vynechal jen dva soutěžní duely. Do hry se vrátil s ochrannou maskou.
"Když je diagnóza lehký otřes mozku, tak mám i z minulé praxe takovou zkušenost, že je potřeba si odpočinout těch 14 dní. A to se stalo. Pokud je tam vyrobená ochrana, tak se to dalo čekat, že se rychle vrátí. Nebyly tam nějaké obličejové zlomeniny, jak bylo podezření. Jen zlomený nos a otřes mozku," řekl Koubek.