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Sport

To Slavia nepamatuje od Jarabinského. Byl to trochu risk, řekl k sestavě Trpišovský

ČTK

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský ocenil výkon odchovanců klubu při jasné výhře 5:1 nad Slováckem v úvodním ligovém kole. Chtěl by mít sestavu co nejdřív pohromadě včetně reprezentantů, kteří se zúčastnili mistrovství světa, ale mladíci si v letní přípravě o místo řekli, uvedl padesátiletý kouč na tiskové konferenci.

Jindřich Trpišovský při utkání Slavie na hřišti Pafosu v Lize mistrů
Jindřich TrpišovskýFoto: Reuters
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Trpišovský si dnes připsal 250. vítězství v nejvyšší soutěži.

Český mistr vykročil za obhajobou titulu s nejmladší soupiskou ze všech ligových týmů a hned v úvodním kole se to odrazilo. Základní jedenáctka měla věkový průměr 24 let a 57 dnů.

Pouze jednou v historii české ligy odstartovala Slavia ročník s mladší sestavou než dnes proti Slovácku. V prvním kole ročníku 1993/94 postavil Jozef Jarabinský proti Plzni sestavu s průměrným věkem 23 let a 290 dní.

Vedle mladých posil se o nízký průměr postarali také tři odchovanci Mikuláš Konečný, Eliáš Piták a Jakub Kolísek.

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"Téma to před zápasem bylo velké, ale máme zkušenosti, jak to bývá po šampionátech. Reprezentanti byli na MS dlouho a ještě s přelety. Viděli jsme, v jakém stavu jsou. Risk to trochu byl, ale věřili jsme si, že na stadionu bez diváků bude lepší komunikace. Pod tlakem atmosféry by třeba mladíci zpanikařili," řekl Trpišovský.

Nasazení odchovanců nebylo z nouze.

"Zaslouží si to za letní přípravu, jak za to vzali, jak si říkali o místo. Podpořili jsme je, že to zvládnou a že kostra tým uřídí, stejně jako my ze střídačky. Důležitá je kostra na ose, kde byli všichni zkušení. Klukům z nároďáku to bude trvat déle, což bylo vidět třeba i na pohybu Provoda, když nastoupil. Chtěli jsme hrát ve velkém pohybu. Vsadili jsme na velkou energii spíš než na souhru jako takovou," uvedl trenér.

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O sestavě měl od začátku týdne jasno. "Spíš byl problém, aby bylo víc míst, jak tam hráče nacpat. Bylo třeba těžké rozhodnout se mezi Ouandou a Ayaosim. Hlavně jsme chtěli zvládnout první zápas a být spravedliví k hráčům, kteří si pozici vybudovali. Od středy jsem měl jasno, byť byl jistý tlak od reprezentantů, že by nějakou minutáž chtěli," řekl Trpišovský s úsměvem.

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Slavia měla na šampionátu v Americe 10 hráčů. "V hlavě mám, jak s nimi budeme zacházet. Každý soupeř bude jiný. Chceme být co nejdřív pohromadě vzhledem k zápasům, které nás čekají. V příštím kole na Baníku nějaké změny určitě budou. Postupovat ale chceme podle stavu, v jakém hráči budou," uvedl Trpišovský.

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