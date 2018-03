Nový kouč Sparty Hapal: Hráči by se měli zamyslet, odvolání Stramaccioniho je i jejich prohra

před 7 hodinami

Fotbalová Sparta oficiálně představila nového kouče Pavla Hapala. Sportovní ředitel Zdeněk Ščasný zároveň odmítl spekulace o roztržkách s bývalým trenérem Stramaccionim.

Praha - Nalít hráčům novou krev do žil a donutit hráče, aby si sáhli do svědomí. Takový je prvotní plán čerstvě jmenovaného kouče Pavla Hapala, který převzal mužstvo po odvoleném Italovi Andreovi Stramaccionim.

Hapal ještě o víkendu působil na lavičce slovenské jednadvacítky a na úvod poděkoval tamnímu fotbalovému svazu za rychlé uvolnění. "Chtěl bych poděkovat slovenskému fotbalovému svazu, který umožnil změnu, i když takhle narychlo. Věřím, že to naše vzájemné vztahy nepoškodilo," řekl Hapal.

Sparta se podle slov sportovního ředitele Zdeňka Ščasného rozhodla pro změnu ihned po zápase s Brnem (1:1). Ščasný navíc dodal, že by se o odvolání italského trenéra uvažovalo i v případě výhry Letenských.

Následnou mediální roztržku se Stramaccionim (italský trenér poukazoval na to, že odešel, kvůli poločasové hádce se Ščasným a následném tlaku na svou osobu - pozn. aut.) Ščasný ohodnotil takto: "Žádná roztržka se Stramaccionim nebyla, s Tomášem Rosickým jsme v kabině nebyli, potkali jsme se s trenérem v posilovně. Z mé strany byla spolupráce naprosto transparentní. Neustále jsme hledali, proč to nejde. Ale neviděli jsme světlo, že by se to dalo zvednout, proto jsme sáhli ke změně," vysvětlil Ščasný.

Hráči se nad sebou musí zamyslet

Novou filozofii Sparta hledat nebude. I nadále tedy pokračuje proces internacionalizace klubu. Hlavním cílem kouče Hapala bude sparťany probudit před důležitým dvojutkáním proti Karviné a Slavii.

"Je potřeba hráče co nejrychleji poznat, nalít jim čistou krev do žil, začít s novou motivací zvítězit v Karviné. Času není tolik a doufám, že v Karviné zvolím správnou sestavu. Moc věcí se takhle rychle změnit nedá, ale věřím, že hráči nad sebou zapřemýšlí, odvolání Stramaccioniho je totiž i jejich prohra. Věřím, že hráči se zamyslí a zapracujeme na tom, aby Sparta byla znovu úspěšná," řekl Hapal.

Dlouhodobější cíle ještě Hapal s vedením detailně neprobíral. Vnímá ale, že v mužstvu dřímá potenciál na to, aby zabojovalo o druhou příčku. Momentálně se tedy zraky sparťanského trenéra budou upírat na sobotní duel v Karviné.

"Českou ligu jsem sledoval, jako i ostatní soutěže. Přehled o hráčích mám velký. Potenciál je tady obrovský, ale nedaří se ho nějakým způsobem nastartovat. Viděl jsem pasáže, kdy to bylo dobré, ale i ty, kdy to nefungovalo. A to je třeba změnit," dodal Hapal.

Po velkém odchodu celého realizačního týmu kolem Stramaccioniho si chce nový kouč Letenských přivést jednoho kondičního trenéra a nejspíše také sáhne po jednom ze svých asistentů ze slovenského výběru do 21 let, Oto Brunegrafa. Dalším bodem bude podle Hapala rychlé pochopení cizojazyčných pokynů nejen pro něj, ale i pro hráče.

"Anglicky bych se dokázal domluvit, umím německy, španělsky. Angličtina není můj hlavní jazyk, ale s hráči se určitě domluvím. Navíc chci, aby se cizinci naučili alespoň základy češtiny," potvrdil Hapal.

Osmačtyřicetiletý kouč podepsal na Letné smlouvu do roku 2020.