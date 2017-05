Titul nám vzala mizerná dvacetiminutovka v Jablonci, zní z Plzně. Hráči už vyhlíží Vrbův dril

před 28 minutami

Výhra 2:0 už jim nebyla k ničemu. Fotbalisté Viktorie Plzeň v sobotu v posledním ligovém kole sice doma zvítězili nad Jihlavou, ale protože Slavia na Strahově rozdrtila Brno, mistrovský titul slaví ona. Západočeši ale po utkání příliš nesmutnili, ví, že si první příčku prohráli jinde. Teď už se těší na dovolenou a následnou přípravu pod staronovým koučem Pavlem Vrbou.

Plzeň - Myšlenky na titul vydržely v hlavách fanoušků Viktorie Plzeň sotva půl hodiny sobotního utkání. Západočeši doma proti Jihlavě sice rychle vedli 1:0, ale v souběžně hraném zápase dala Slavia dva góly Brnu a atmosféra ve Štruncových sadech značně ochladla. V tu chvíli bylo všem jasné, že tu šampaňské po konečném hvizdu nejspíš nepoteče.

"Hráči podle mého názoru o průběžném výsledku nevěděli, já sám se skóre ze Strahova dozvěděl až během druhé půle, tohle náš výkon určitě neovlivnilo," přiznal na tiskové konferenci novinářům trenér Viktorie Plzeň Zdeněk Bečka.

Plzeň na soupeře vlétla a už po pár minutách mohla slavit gól Bakoše, který ale sudí Zelinka kvůli předchozímu autu neuznal. Slovenský útočník se dočkal oslavy ve 14. minutě, když jeho ránu srazil do vlastní sítě hostující David Štěpánek.

"Vstoupili jsme do zápasu dobře, Jihlavu jsme přitlačili, dali jsme gól, mohli jich být i víc. Tím bychom se asi víc uklidnili, ale asi to bylo dané i tím počasím, vedro bylo velké a síly ubývaly. Utkání jsme ale zvládli a jsem rád, že jsme do posledního kola bojovali o titul," zhodnotil utkání kouč.

To ještě Doosan Arenou cloumala vlna euforie. Když se ale po půlhodině hry na mobilních telefonech fanoušků rozsvítilo skóre 2:0 pro Slavii, ozýval se z tribun dokonce pokřik "Zbrojovka Brno".

"Já to moc nevnímal, byl jsem vtažený do zápasu, protože jsme ho chtěli moc vyhrát, takže tohle jsem opravdu nezaregistroval," prohlásil Bečka.

"Během celé sezony jsme ztratili 23 bodů a každá z těch ztrát nás stála titul. Nejvíc nás mrzí dvacetiminutovka v Jablonci," narazil na jarní duel na severu Čech, kde Plzeňští ztratili vedení 2:0 a brali nakonec jen remízu.

"Tam se lámal chleba. Doteď si nedokážu vysvětlit, co se tam stalo, naše koncentrace asi nebyla stoprocentní. Remizovali jsme a pak se Slavia utrhla a už si to uhrála, takže jí teď můžeme jenom pogratulovat, odpočinout si a připravit se na další sezonu," souhlasí kapitán plzeňského týmu Roman Hubník.

Západočeši tak berou druhé místo, které je v létě pošle do třetího předkola nemistrovské části kvalifikace do Ligy mistrů. "Měli jsme dva cíle, vyhrát titul a dostat se do kvalifikace o Champions League. To druhé se nám povedlo, takže nemůžeme hodnotit sezonu jako neúspěšnou," dodal trenér, který ve funkci hlavního trenéra zápasem s Jihlavou skončil a vrací se do pozice asistenta, tentokrát pod Pavlem Vrbou.

Hubník: Pod Vrbou nás čeká náročná příprava

Moc tenhle přesun ale neprožívá. "Předem jsem věděl, že budu hlavní jen do 30. kola, takže pro mě to nic zásadního není. S Pavlem už jsme měli dvě schůzky, ale až po dovolené si i s vedením sedneme a poradíme se co a jak dál," řekl Bečka.

Příprava začíná viktoriánům 15. června a na spolupráci pod staronovým koučem se těší. "Určitě nás pod ním čeká náročná příprava, uvidíme, jakého soupeře nám určí los pro třetí předkolo, ale hlavně se musíme v létě dobře připravit," hlásí Hubník.

V sobotu po zápase ale mířily kroky všech hráčů na nádvoří plzeňského pivovaru, kde je čekala rozlučková akce s fanoušky, pro které tu 90 minut teklo pivo zdarma.

"Bylo úžasné, jak nás dnes na konci zápasu vytleskali, i když jsme nezískali titul, dokonce skandovali 'tak jsme druhý no a co', musíme jim za celou sezonu poděkovat," dodal kapitán.