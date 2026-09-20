Bláznivé nastavení v Edenu: Chorý srazil Plzeň opakovanou penaltou

Fotbalisté pražské Slavie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2:1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o tři body.
Hosty poslal v souboji pohárových účastníků v 64. minutě do vedení Amar Memič, brzy srovnal Štěpán Chaloupek. V jedenácté minutě nastavení rozhodl z opakované penalty bývalý plzeňský útočník Tomáš Chorý, který předtím pokutový kop neproměnil.
Slavii se herně nedařilo, přesto protáhla mimořádně úspěšnou bilanci proti Viktorii. Se západočeským rivalem v lize bodovala poosmé za sebou, z toho posedmé zvítězila. Plzeň znovu prohloubila své výsledkové trápení v úvodu sezony. Z dosavadních devíti kol již posedmé ztratila body a krčí se až na 10. místě tabulky.
Slávisté nastoupili v očekávané zahajovací jedenáctce na hrotu s Chorým. Do sestavy se po zranění vrátili kapitán Holeš a český reprezentant Sadílek, jenž vzhledem ke zlomenině nosu nastoupil s maskou na obličeji.
Plzeňský trenér Kováč udělal hned šest změn oproti čtvrtečnímu utkání úvodního kola hlavní fáze Evropské ligy s Unionem Saint-Gilloise, které Viktoria prohrála 0:3. Na hrotu útoku překvapivě začal Kabongo, na levém stoperu pak Prebsl.
Pražané podle předpokladů začali náporem, k opravdu vyložené šanci se ale za celou první půli přes pevnou defenzivu Viktorie nepropracovali. Hosté přestáli několik závarů ve vlastním vápně, ve 28. minutě Juráskovu střelu zpoza vápna vyrazil brankář Wiegele.
Západočeši trpěli čekali na možnost a nakonec měli sami největší šanci první půle. Memič se dostal do brejku a jeho povedený přízemní pokus na začátku 42. minuty vytlačil konečky prstů gólman Markovič. Po následném rohu pak slávistický brankář zasáhl i proti hlavičce k tyči v podání Dweha, hrajícího 100. zápas v české lize.
Na začátku druhé půle bolestivě upadl na zem po souboji s Chorým Prebsl, po delším ošetření ale pokračoval. Západočeši i po změně stran čekali na brejky a po jednom z nich nečekaně otevřeli skóre. Hrošovský vybojoval v souboji balon, poslal do úniku Memiče a ten v 64. minutě s přehledem překonal Markoviče střelou ke vzdálenější tyči. Bosenský reprezentant skóroval podruhé v ligové sezoně.
Outsiderovi vydrželo vedení jen 10 minut. Po velkém závaru a hlavičce od střídajícího Provoda se nadvakrát dostal ke střele Chaloupek a míč se s pomocí odrazu od tyče došoural za čáru. Reprezentační stoper se trefil poprvé od května, kdy v předchozím vzájemném duelu s Plzní pomohl k vítězství 3:0.
Slávistická obrana tentokrát zdaleka nepůsobila tak jistě jako obvykle. V 84. minutě domácí po Lawalově přesném zakončením dalšího brejku zachránilo, že střídající útočník byl o 45 centimetrů v ofsajdu. Po následné další velké chybě v domácí defenzivě pro změnu Adu napálil na hranici vápna vyběhnuvšího gólmana Markoviče.
Pražanům se vůbec nedařilo, přesto jim nakonec vítězství prakticky samo spadlo do klína. V sedmé minutě nastavení sudí Volek po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil penaltu za zákrok Doskiho na Ayaosiho ve vápně.
Bývalý plzeňský kanonýr Chorý v předchozím průběhu kariéry proměnil v české lize všech 19 penalt. Tentokrát jeho pokus lehce vytáhl na tyč gólman Wiegele a dorážka poté skončila na opačné části brankové konstrukce. Videorozhodčí nicméně odhalil, že smolař Doski vběhl do vápna dříve a nejlepší střelec minulého ligového ročníku se z opakovaného pokutového kopu v 11. minutě nastavení již nemýlil.
Na opačné straně plzeňský Červ reklamoval, že rovněž jeho ve vápně přišlápl soupeř, Volek však tentokrát nereagoval. Slavia s velkým štěstím vylepšila svou úchvatnou bilanci v Edenu, kde v nejvyšší soutěži prohrála jediné z posledních 52 utkání, a to kontumačně květnové derby.
Sparťané nečekaně dominovali
Fotbalisté Sparty zvítězili v Olomouci 3:0. Ke třem bodům je nasměroval už v první půli John Mercado, po změně stran si vstřelil vlastní gól Marko Soldo a konečný výsledek dokonal Ebrima Singhateh.
Pražané vyhráli druhé kolo po sobě a před reprezentační přestávkou se posunuli na sedmé místo. Sigma, která prohrála v lize po dvou vítězstvích, je na tom o bod a tři příčky lépe než její dnešní soupeř.
Letenští ovládli čtvrté soutěžní utkání v řadě a dali v nich 14 branek, ve středu uspěli v Evropské lize v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1. Sparta prohrála jediný z posledních 11 vzájemných ligových duelů s Olomoucí a na Andrově stadionu bodovala šestkrát po sobě, přičemž v minulých pěti duelech tam zvítězila.
Hosté mohli otevřít skóre, Ryneš v 10. minutě napálil z voleje břevno. Po delší době bez šance na obou stranách otevřel ve 25. minutě skóre Mercado, když vystřelil přes Lurvinka a jeho technická rána zapadla přímo do šibenice na zadní tyči. Koutný byl bezmocný. Ekvádorský reprezentant skóroval ve druhém kole za sebou a počtvrté v ligové sezoně. V čele týmové tabulky střelců dorovnal kvůli karetnímu trestu dnes distancovaného Alcócera.
Zvýšit mohl Karabec, který si rozehrál přímý kop nakrátko s Rynešem, následně vystřelil na stranu Koutného, ale minul bránu. V 36. minutě propukla na zaplněném Andrově stadionu velká radost, když Janošek z hloubi pole našel Ghaliho, který procedil míč pod nohou Surovčíka. Jenže branka kvůli ofsajdu neplatila.
Sparta se připomněla po centru Singhateha, kdy pohotově zakončil na přední tyči Karabec z voleje, trefil však Koutného. Ještě v nastavení první půle vypálil nebezpečně z voleje domácí hráč Borges, ale nad.
V 63. minutě nastřelil Guddal Enemeho, získaný míč poslal ihned na Sejka Hadaš, olomoucký útočník běžel sám na Surovčíka, jenže ten jeho pokus vykopl. Poté vystřelil Borges, jehož ránu gólman vyrazil a následně byl u míče dříve než dobíhající Ghali.
V 67. minutě přišla ztráta Sigmy na polovině soupeře. Při rychlém brejku obešel střídající Jurásek Syllu, dal míč pod sebe a Soldo ho při snaze odkopnout zamířil do vlastní brány. Jurásek dělal Sigmě problémy i nadále, při jeho další akci vytáhl Koutný střelu na tyč. Jurásek měl další šanci čtvrt hodiny před koncem, ale Koutný jej opět vychytal. Hosté hrozili dál.
V 80. minutě hlavičkoval po dlouhém autu těsně vedle Mercado. Před koncem normální hrací doby Borges nastřelil soupeře, reklamoval ruku, ale Sparta šla do brejku, Singhateh přešel přes Spáčila a na přední tyč prostřelil Koutného. Gambijský útočník oslavil první gól v dresu Sparty. Pro domácí mohlo být ještě hůře. Jurásek se z úhlu z přímého kopu pokusil překvapit Koutného, ale nastřelil jen tyč.
Hanáci doma v ligové sezoně na čtvrtý pokus poprvé prohráli. Sparta venku v ročníku nejvyšší soutěže zvítězila teprve ve druhém z pěti utkání a získala tam pouze šest z celkových 15 bodů.
Jablonec hrál doma s posledním Zlínem 1:1. Hostům po úvodních osmi porážkách otevřel cestu k prvnímu bodu hned v úvodu Daniel Šmiga. V poslední minutě odvrátil druhou domácí prohru v sezoně nejvyšší soutěže střídající Australan Garang Kuol. Zlín i po dnešku zůstává na dně tabulky, spolu se Slováckem jako jediný v ligovém ročníku nevyhrál. Severočeši zvítězili jen v jednom z posledních šesti kol a klesli na osmé místo.
Teplice zvítězily 2:0 v Hradci Králové a před reprezentační pauzou se posunuly na páté místo neúplné tabulky před svého soupeře, který je devátý. Ve 43. minutě si vstřelil vlastní gól Filip Čihák a druhou branku zaznamenal v závěru duelu střídající Jakub Jakubko. Východočeši prohráli doma poprvé v ročníku nejvyšší soutěže, v lize tam nebodovali po sérii devíti utkání.
9. kolo první fotbalové ligy:
FC Hradec Králové - FK Teplice 0:2 (0:1)
Branky: 43. vlastní Čihák, 88. Jakubko. Rozhodčí: Bohata - Dresler, Kotík - Ochotnický (video). ŽK: Valenta, Neto, Vlkanova, Umar - Vientiess, Bílek, Večerka. Diváci: 6283.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Mielke (55. Vlkanova), Darida (21. Valenta), Dancák (69. Neto), Trubač - Van Buren (69. Umar), Slončík - Čvančara. Trenér: Horejš.
Teplice: Trmal - Vientiess, Takács (56. Jakubko), Večerka, Riznič - Jukl, D. Mareček (68. Bílek) - Radosta, Čermák (78. Švanda), Kozák (56. Auta) - Pulkrab (56. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Sigma Olomouc - Sparta Praha 0:3 (0:1)
Branky: 25. Mercado, 67. vlastní Soldo, 88. Singhateh. Rozhodčí: Rouček - Machač, Pečenka - Kvítek (video). ŽK: Sylla - Ryneš. Diváci: 11.008.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Ghali (87. Šíp), Soldo (87. Spáčil), Beran, Borges - Janošek (71. Dembe), Tkáč (46. Hadaš) - Sejk (71. Mikaelsson). Trenér: Hapal.
Sparta: Surovčík - Kadeřábek (72. Hoever), Mbe Soh, Guddal, Ryneš (65. Zelený) - Macek (60. Eneme), Sochůrek (72. Vydra) - Mercado, Karabec, Singhateh - Brunes (60. Jurásek). Trenér: Priske.
FK Jablonec - FC Zlín 1:1 (0:1)
Branky: 90. Kuol - 3. Šmiga. Rozhodčí: Orel - Kříž, Pfeifer - Adámková (video). ŽK: Černín, Poznar (oba Zlín). Diváci: 2123.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Novák, Pavlovič - Čanturišvili, Sedláček, Nebyla (70. Zorvan), Ahl (60. Kuol) - Alioum (83. Sláma), Chramosta (60. Jawo) - Hollý (70. Vecheta). Trenér: Kozel.
Zlín: Dostál - Kukučka, Černín, Křapka, Fukala (46. Grygera) - Kopečný, Machalík (73. Mukuba), Nombil, Pišoja - Štefan (46. Hellebrand, 88. Didiba) - Šmiga (60. Poznar). Trenér: Hoftych.
Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (0:0)
Branky: 74. Chaloupek, 90.+11 Chorý z pen. - 64. Memič. Rozhodčí: Volek - Hájek, Matoušek - Zelinka (video). ŽK: Chaloupek - Memič, Dweh, Gabriel, Ladra, Mikula (asistent trenéra). ČK: 90.+10 Kozáčik (trenér brankářů, Plzeň). Diváci: 18.556.
Slavia: Markovič - Holeš (75. Moses), Vlček, Chaloupek - Isife (63. Provod), Nowak, Sadílek, Jurásek (88. Schranz) - Ayaosi, Šturm (75. Kačor) - Chorý (90.+15 Konečný). Trenér: Trpišovský.
Plzeň: Wiegele - Pališčák, Dweh, Prebsl - Gabriel (87. Spáčil), Hrošovský, Červ, Doski - Memič (70. Lawal), Sojka (75. Ladra) - Kabongo (71. Adu, 90.+4 Pirgič). Trenér: Kováč.
Tabulka:
1.
Slavia
9
7
2
0
25:6
23
2.
Liberec
9
6
2
1
13:4
20
3.
Mladá Boleslav
8
5
2
1
17:9
17
4.
Olomouc
9
5
1
3
16:13
16
5.
Teplice
9
5
1
3
17:15
16
6.
Zbrojovka Brno
9
5
1
3
12:12
16
7.
Sparta
9
5
0
4
18:12
15
8.
Jablonec nad Nisou
9
4
2
3
11:9
14
9.
Hradec Králové
9
4
2
3
8:9
14
10.
Plzeň
9
2
4
3
17:17
10
11.
Ostrava
9
3
1
5
7:17
10
12.
Bohemians 1905
8
2
3
3
9:11
9
13.
Pardubice
9
2
2
5
9:14
8
14.
Artis Brno
9
1
2
6
7:18
5
15.
Slovácko
9
0
4
5
7:16
4
16.
Zlín
9
0
1
8
8:19
1
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