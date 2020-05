Takhle by to dál nešlo, zlobil se Hejkal. Hráči musí hrát za Teplice, ne za sebe

Trenér fotbalistů Teplic Stanislav Hejkal byl po utkání 25. kola první ligy na hřišti Bohemians 1905 hodně rozladěný. Jeho svěřenci nenavázali na sobotní výhru 2:0 nad Libercem v dohrávce 23. kola a v Ďolíčku prohráli 0:4. Hejkala zklamal výkon a přístup zkušených hráčů, kteří podle něj nedokážou zopakovat dobré výkony v několika po sobě jdoucích zápasech.

"To je prostě problém Teplic. Uděláme jeden výborný týmový výkon, i když jsme věděli, že individuálně toho s Libercem nebylo mnoho. Pak si hráči řeknou, že to půjde samo, ale ono to samo nepůjde a vypadalo to tak, jak to vypadalo. Naši rozdíloví hráči tam nebyli. Kučera podal velmi špatný výkon, a tak bych mohl jmenovat dál. Zkušení hráči nebyli tahouni mužstva," řekl Hejkal na tiskové konferenci, kam kvůli nařízení nemohli novináři, ale pouze mluvčí klubu.

"Nebudeme tady hanit mladé Knapíky, Radosty. K tomu se musí postavit čelem starší zkušení hráči a zopakovat dvě tři po sobě jdoucí utkání. Jednou je to dobře a myslí si, že to tak půjde, ale zase špatně. Takhle by to nešlo," upozornil Hejkal.

Po triumfu nad Libercem ho výkon severočeského týmu zaskočil. "Překvapilo mě to nemile. Chtěl jsem, abychom tři čtyři utkání po sobě podali když ne kvalitní, tak alespoň týmový výkon, a to jsme dneska opět nedali a strašně mě to mrzí. Je to o zkušených hráčích, musí hrát fotbal za Teplice a ne za sebe," prohlásil padesátiletý kouč.

Teplice prohrály v Ďolíčku úvodní poločas 0:2, což o přestávce vedlo k průvanu v kabině. "Myslím si, že byla velká bouřka. Nechtěl jsem moc křičet, ale křičel jsem, protože tento výkon nebyl hodný mužstva Teplic. Strašně mi vadí, že je hráčům kolikrát jedno, že je takový vývoj. Byl tam křik a reakce tři střídání," konstatoval Hejkal.

"Ztratili jsme pokoru a zápas jsme si prohráli už v první půli. I kdybychom hráli tři dny, gól nedáme, i když jsme v druhé půli hráli celkem dobře. Zastavila nás třetí branka. Ale to byl důsledek toho, co jsme předváděli v prvním poločase," řekl bývalý kouč Kladna.

Mrzelo ho, po jakých situacích hosté inkasovali. "Dali jsme si tři góly sami. První gól po standardní situaci, jasná penalta. Nechápu, proč Kodeš, když to má Vondrášek na hlavě, tam zatáhne soupeře a udělá pokutový kop. U druhé branky Kučera dělá věci, o kterých jsme si neříkali, že je máme dělat, a posune hráče do samostatného úniku. Reagovali jsme na vývoj utkání trojím střídáním o poločase, protože jsme to chtěli zvednout. Ve druhém poločase jsme začali být docela nebezpeční, a když se to lámalo a chtěli jsme dát kontaktní gól na 2:1, tak si dáme vlastní gól, což koresponduje s dnešním výkonem a přístupem," uvedl Hejkal.