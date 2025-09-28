Česká liga

Teplice v souboji dvou posledních týmů remizovali 0:0 s Pardubicemi

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Fotbalisté Teplic v 10. kole první ligy remizovali doma 0:0 s Pardubicemi.
Utkání 10. kola první fotbalové ligy: FK Teplice – FK Pardubice, vpravo brankář Jáchym Šerák z Pardubic
Utkání 10. kola první fotbalové ligy: FK Teplice – FK Pardubice, vpravo brankář Jáchym Šerák z Pardubic | Foto: ČTK

Východočeši zůstávají i po devíti duelech jako jediný tým v soutěži bez vítězství, "Skláři" nevyhráli v nejvyšší soutěži poosmé v řadě. Severočeši na předposledním místě neúplné tabulky udrželi dvoubodový náskok před dnešním soupeřem, který má k dobru středeční dohrávku s Ostravou.

Teplice po remíze v Olomouci hrály bez gólů ve druhém kole za sebou a s Pardubicemi bodovaly popáté v řadě. Východočeši čekají na venkovní ligové vítězství už 21 utkání.

Zápas na Stínadlech nenabídl příliš gólových příležitostí. V 10. minutě pardubický Patrák napálil zdálky břevno, v závěru úvodního dějství jeho tečovaná střela skončila těsně vedle. Další velkou šanci měl na druhé straně v nastavení Nyarko, jenž osamocený ve vápně v ideální pozici nezvládl dorážku hlavou.

Nervózní průběh pokračoval i po změně stran. Teplický trenér Frťala se pokusil hru oživit trojitým střídáním po hodině hry, ani to ale výkon jeho týmu neoživilo. Jedinou střelu na bránu připsal do statistik v 66. minutě Jukl, Šerák neměl s jeho pokusem větší problémy.

V 75. minutě zkusil štěstí obstřelem střídající útočník hostů Tanko, jeho střele chyběl zhruba metr. Ani závěr utkání nenabídl zajímavější fotbal, a tak Pardubice bodovaly v lize s Teplicemi po sérii tří porážek. Počtvrté za sebou však Severočechům nevstřelily v nejvyšší soutěži gól.

10. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - FK Pardubice 0:0

Rozhodčí: Všetečka - Volf, Ratajová - Kocourek (video). ŽK: Krejčí - Lurvink. Diváci: 2845.

Teplice: Trmal - Audinis, Halinský, Večerka - Auta (84. Radosta), Bílek, Jukl, Riznič (87. Cykalo) - Fortelný (61. D. Mareček), Krejčí (61. Trubač) - Nyarko (61. Kozák). Trenér: Frťala.

Pardubice: Šerák - Saarma, Konečný, Lurvink, Mahuta - Řezníček (81. S. Šimek) - Teah (70. Tanko), Lexa (70. Sychra), Botos, Patrák (81. Bammens) - Smékal (56. Vecheta). Trenér: Střihavka.

 
