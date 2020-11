Teplice - Sparta 0:0. Letenští i s Čelůstkou chtějí napravit fiasko z minulého zápasu

Teď se už přesuneme k dnešnímu programu. V 18:30 bude hrát Slavia s Brnem, nás však čeká duel Teplic proti Spartě. Oba týmy se nachází na opačných koncích tabulky, jenže v posledních týdnech je sužují stejné problémy. Po návratu po koronavirové pauze totiž ani jeden z těchto celků ještě nevyhrál. Změnit by to pochopitelně chtěly oba celky. Severočeši by se rádi odpoutali od záchranářských bojů, hosté z Letné by si neradi nechali utéct rivala ze Slavie, který je v posledních kolech předběhl na čele tabulky Fortuna:Ligy. Navíc týden před očekávaným derby.