Teplice - Sparta 0:0. Remízový král čeká na výhru přes dva měsíce
ŽIVĚ Írán vydírá celý svět, řekl Trump. Spojené státy zahájí blokádu Hormuzského průlivu
Rozhovory s Íránem v Islámábádu v neděli ráno skončily po 21 hodinách bez dohody. Oznámil to podle agentury AP americký viceprezident J.D. Vance.
Liberci rychlý gól nestačil, v deseti z Karviné utrpěl porážku
Fotbalisté Karviné otočili zápas 29. kola první ligy s Libercem a v přesilovce zvítězili 3:1. Hosty poslal ve čtvrté minutě do vedení Raimonds Krollis, ale vzápětí srovnal Kahuan Vinícius. V 61. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Toumani Diakité a početní převahu zužitkovali střídající Aboubacar Traoré a Pavel Kačor.
Dvanáct vyvolených na Měsíci. Kdo jsou muži z programu Apollo, které chce Artemis II následovat?
Byli to průkopníci, jejichž stopy v měsíčním prachu zůstaly. Jen 12 astronautů NASA dostalo šanci vstoupit na povrch Měsíce. Od roku 1972 se tam nikdo nevrátil, ale nynější úspěch mise Artemis II a dravé ambice Číny či Indie závod o Měsíc po půl století znovu vyostřují. Připomeňte si muže, kteří jako poslední kráčeli jiným světem, a jaké příběhy si odtud přivezli?
Joe Louis šel dobrovolně do války. Boxerská legenda se stala symbolem Ameriky
Joe Louis, který zemřel 12. 4. 1981 (tedy přesně před 45 lety), překonal své skromné začátky a stal se boxerskou legendou a tváří americké armády ve druhé světové válce.
Rozhodčí byl šílený, ulevil si Nedvěd. Spartu přijde jeho kritika na 110 tisíc
Trenér hokejistů Sparty Jaroslav Nedvěd po porážce v pátém semifinálovém utkání play off extraligy 3:4 v prodloužení kritizoval sudí Robina Šíra a Tomáše Cabáka. Pražský celek dnes dostal za toto vyjádření od ředitele soutěže pokutu 110 000 korun.