Teplice - Slavia 0:1. Polská hvězda se zase trefila, druhý gól Chytila neplatí
Sledujte online přenos z utkání osmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Teplicemi a Slavií Praha.
ŽIVĚ V Hormuzském průlivu byla zasažena loď. Írán hlásí jednu oběť
V Hormuzském průlivu byla v neděli nad ránem zasažena íránská obchodní loď, uvedly íránské úřady podle agentur. Jeden člověk zemřel, další tři utrpěli zranění. Televize Al-Džazíra informovala, že Írán z útoku obvinil Spojené státy.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly ruské petrochemické závody. Moskva hlásí mrtvé a raněné
Nejméně dva mrtvé a šest raněných si vyžádal nálet ukrajinských dronů na Nižněkamsk, informoval starosta města v ruském Tatarstánu. Celkem bylo podle úřadů v regionu zraněno 12 lidí. Terčem náletu se podle serveru Ukrajinska pravda staly místní petrochemické závody. Ukrajinské drony zapálily také další rafinérii, ve Slavjansku na jihu evropského Ruska, tvrdí ukrajinská rozvědka.
Macinka s Babišem na Hrad nepřijde. S Pavlem se ale brzy potká jinde
Byl jsem pozván a o své účasti se poradím s premiérem. To říkal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli. Na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla s Andrejem Babišem (ANO) na Hrad ale nakonec nedorazí. Podle informací Aktuálně.cz se s předsedou vlády domluvil, že přijde pouze on. To redakci potvrdil i mluvčí Macinkova ministerstva.
Ruskou ropu nechte na pokoji, vyzval Trump na golfu Zelenského
Americký prezident Donald Trump vyzval v neděli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu, píše agentura Reuters. Trump podle ní také prohlásil, že ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopady pro celý svět.
Německé vystřízlivění. Nepříjemné překvapení od Syřanů a Afghánců
Syřané jsou v Bavorsku vedení jako podezřelí z násilné trestné činnosti téměř 17krát častěji než Němci. Afghánci pak 15krát častěji. Šokující čísla zveřejnil v reakci na poslaneckou interpelaci bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann.