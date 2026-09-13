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Teplice - Slavia 0:1. Polská hvězda se zase trefila, druhý gól Chytila neplatí

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Sledujte online přenos z utkání osmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Teplicemi a Slavií Praha.

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Aftermath of Ukrainian drone attacks in Moscow region
Aftermath of Ukrainian drone attacks in Moscow region
Aftermath of Ukrainian drone attacks in Moscow region

ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly ruské petrochemické závody. Moskva hlásí mrtvé a raněné

Nejméně dva mrtvé a šest raněných si vyžádal nálet ukrajinských dronů na Nižněkamsk, informoval starosta města v ruském Tatarstánu. Celkem bylo podle úřadů v regionu zraněno 12 lidí. Terčem náletu se podle serveru Ukrajinska pravda staly místní petrochemické závody. Ukrajinské drony zapálily také další rafinérii, ve Slavjansku na jihu evropského Ruska, tvrdí ukrajinská rozvědka.

Praha, 02.03.2026 Zasedání Vláda ČR, koaliční rada, před jednáním bezpečnostní rada státu, repatriační lety kvůli válce v Íránu. Petr Macinka (Motoristi), Andrej Babiš (ANO).
Praha, 02.03.2026 Zasedání Vláda ČR, koaliční rada, před jednáním bezpečnostní rada státu, repatriační lety kvůli válce v Íránu. Petr Macinka (Motoristi), Andrej Babiš (ANO).
Praha, 02.03.2026 Zasedání Vláda ČR, koaliční rada, před jednáním bezpečnostní rada státu, repatriační lety kvůli válce v Íránu. Petr Macinka (Motoristi), Andrej Babiš (ANO).

Macinka s Babišem na Hrad nepřijde. S Pavlem se ale brzy potká jinde

Byl jsem pozván a o své účasti se poradím s premiérem. To říkal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli. Na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla s Andrejem Babišem (ANO) na Hrad ale nakonec nedorazí. Podle informací Aktuálně.cz se s předsedou vlády domluvil, že přijde pouze on. To redakci potvrdil i mluvčí Macinkova ministerstva.

Trump Ireland
Trump Ireland
Trump Ireland

Ruskou ropu nechte na pokoji, vyzval Trump na golfu Zelenského

Americký prezident Donald Trump vyzval v neděli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu, píše agentura Reuters. Trump podle ní také prohlásil, že ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopady pro celý svět.

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