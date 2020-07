Ústní dohody dnes nic neznamenají, zuří Teplice. Na cizím stadionu hrát nemůžou

Fotbalisté Teplic chtěli sehrát závěrečné utkání nadstavbové části první ligy s Opavou na cizím hřišti kvůli plánované rekonstrukci trávníku na domácím stadionu. Severočeši si stěžují, že Ligová fotbalová asociace (LFA) jejich návrh zamítla, i když od ní dostali ústní příslib.

Teplice hrají ve skupině o záchranu, jejíž závěrečná dvě kola byla posunuta kvůli koronavirové nákaze v týmu Karviné. Podle nové termínové listiny mají "Skláři" ve čtvrtek 23. července hrát v Příbrami a o tři dny později doma s Opavou. V pondělí 13. července přitom měla začít na stadionu Na Stínadlech rekonstrukce trávníku.

Ředitel teplického klubu Petr Hynek po úterním rozhodnutí ligového výboru o prodloužení sezony telefonicky hovořil s předsedou LFA Dušanem Svobodou i s výkonným ředitelem asociace Tomášem Bártou. Oba podle něj souhlasili s přesunutím zápasu na jiný stadion, nejlépe do Ústí nad Labem.

"Bohužel ústní dohody evidentně v dnešním světě nic neznamenají a dnes jsme obdrželi zamítavé stanovisko z Ligové fotbalové asociace," uvedl Hynek pro klubový web.

Podle něj už několikátý odklad výměny trávníku může pro Teplice znamenat velký problém. "Další odložení o dva týdny už velmi ohrožuje vůbec možnost rekonstrukci plochy provést i z důvodu toho, že dodavatelská firma má nasmlouvané další zakázky," upozornil Hynek.

Zamítavé stanovisko se podle něj opírá o vyjádření licenčního manažera Fotbalové asociace ČR Stanislava Rýznara, podle nějž ústecký stadion nesplňuje požadavky pro prvoligové zápasy. Hynek rovněž uvedl, že LFA se obává také možného napadnutí regulérnosti závěru ligy ze strany klubů ohrožených sestupem z nejvyšší soutěže. Teplice už mají jistou záchranu, na rozdíl od Karviné, Opavy a Příbrami.

"Se zástupci všech tří klubů jsem telefonicky hovořil a ani jeden z nich neměl s přesunem tohoto zápasu problém, tudíž tento argument vnímám jako bezpředmětný," konstatoval Hynek.

"Co se týče licenční komise, tak celá tato sezona je kvůli pandemii výjimečná a nestandardní, proto by i na náš zápas s Opavou mělo být takto nahlíženo a měl by být přesun umožněn tak, abychom mohli připravit bezproblémovou hrací plochu pro následující ročník," dodal ředitel severočeského klubu.