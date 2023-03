Téměř půl miliardy ročně do ligy z televizních práv? Šéf Slavie Tvrdík hlásí průlom

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík je přesvědčen, že český fotbal od příštího léta získá dvakrát až třikrát více peněz z vysílacích práv na Fortuna:Ligu. Podle šéfa pražského klubu v nejbližších dnech začne tendr na práva pro období po červnu 2024, kdy vyprší smlouva Ligové fotbalové asociace (LFA) se společností Pragosport.

Audiovizuální práva na první ligu od února 2014 drží společnost Pragosport, s níž LFA dvakrát prodloužila smlouvu. Aktuální kontrakt vyprší na konci příštího ročníku, tedy 30. června 2024. Podle médií Pragosport platí za práva ročně zhruba 150 milionů korun. Společnost coby prostředník dále přeprodává práva O2 TV, která ligu vysílá.

"Spolu s představiteli Viktorie Plzeň i Baníku Ostrava a Sparty se podařilo dosáhnout zásadního průlomu v oblasti pohledu na televizní a marketingová práva. Aniž bych chtěl kritizovat LFA, byli tam odpůrci i příznivci výběrového řízení, které za mě přinese fotbalu 250 možná až 300 procent stávajícího finančního plnění. Jsem z toho nadšen. Myslím, že budou všichni, až to v září představíme české veřejnosti," řekl Tvrdík na setkání s novináři před sobotním ligovým šlágrem s Plzní.

O vysílacích právech se v posledních letech vedly velké diskuze. O práva se nyní bude soutěžit, už nebudou přidělena. "Najali jsme tento týden poradenskou společnost Deloitte, která nám bude s tendrem radit. Vidíme obrovský zájem uchazečů účastnit se tendru, českých i mezinárodních subjektů," řekl Tvrdík.

"Tendr začne za pár dní a skončit má nejdéle v září. Myslím, že od 1. července příštího roku udělá český fotbal obrovský krok dopředu, jak finančně, tak sportovně a marketingově. Bylo to velké téma, u kterého se zdálo, že nejde změnit. Nám se to podařilo," uvedl Tvrdík.

LFA aktuální vývoj konkrétněji nekomentovala. "V současné době probíhají přípravy na vypsaní tendru audiovizuálních práv profesionálních soutěží pro období od sezony 2024/25. Bližší detaily a informace k tomuto procesu nechce Ligová fotbalová asociace v této chvíli poskytovat," uvedla LFA na dotaz ČTK.

Jednou z podmínek soutěže má být kalibrovaná ofsajdová čára, která v české lize stále schází. "Nový broadcaster bude muset tyto technologie zajistit, takže kalibrovaná čára v lize bude nejpozději od 1. července příštího roku," podotkl Tvrdík.

Slavia se Spartou už dříve nabídly, že by technologii zaplatily. "Majitel Viktorky Adolf Šádek říkal, že je připraven se přidat, vůle byla vícestranná," řekl Tvrdík. Další kluby však nabídku odmítly. "Někteří funkcionáři tvrdili, že když dva kluby kalibrovanou čáru zafinancují, tak to není v pořádku, protože to bude vypadat tak, že si dva kluby kupují rozhodčí. Tomu jsem se musel smát. Jako že se technologie v náš prospěch nějak posune?" dodal Tvrdík.