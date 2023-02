Tecl: Měli bychom se nad sebou zamyslet, tohle jsou zápasy, které rozhodují o titulu

Jeho penalta zachránila alespoň bod, kapitán fotbalové Slavie Stanislav Tecl ale věděl, že remíza 1:1 z duelu v Teplicích je pro jeho celek v dostizích o titul málo. Stejně jako výkon, který červenobílí na Stínadlech předvedli.

"V takovýchto zápasech musíme být daleko kvalitnější a dá se říct, že to rozhodl důraz. To bylo to jediné, v čem domácí mohli být lepší než my, to se i stalo. Vyhráli každý osobní souboj, my bychom se nad sebou měli hodně rychle zamyslet," citovaly Tecla oficiální stránky Slavie.

Po zaváhání červenobílého souboru se na první místo může v neděli vyšvihnout Plzeň a Sparta se k rivalovi přiblížit na rozdíl pěti bodů.

"Tohle jsou přesně ty zápasy, které rozhodují o titulu, a dva body odtud nám budou strašně chybět," prorokoval dvaatřicetiletý útočník.

A to mohlo být se Slavií ještě hůř, od 3. minuty prohrávala. Ve druhé půli navíc nedal penaltu kanonýr Mick van Buren, jehož vychytal Tomáš Grigar. "To je prostě fotbal, Mick si věřil, neproměnil to, to se stalo i daleko lepším hráčům než my. Bohužel," nezatracoval ofenzivního parťáka.

Ke druhému pokusu z pokutového puntíku už se Tecl postavil sám. "Kdo jiný by si měl v tu chvíli vzít míč," vysvětloval odvahu.

Nakonec míč poslal na stejnou stranu, jakou před ním vybral Van Buren. Na rozdíl od Nizozemce měl ovšem štěstí, že teplický brankář riskl tentokrát opačný kout.

"Věděl jsem, že to chci kopnout sem, protože většinu svých penalt jsem kopl na druhou stranu. Jsem rád, že to vyšlo," oddechl si Tecl. "Ve finále je z toho ale jenom bod, což je pro nás málo," vrátil se znovu k nepříjemné ztrátě.

Ta naštvala i kouče Jindřicha Trpišovského. " Jedna věc je ztráta bodů, druhá špatný výkon," zlobil se stratég favorita. "Do utkání jsme špatně vstoupili, hned jsme inkasovali a v průběhu první půle jsme byli hodně malátní. Koledovali jsme si i o druhý gól. Nejvíc nás mrzí reakce týmu po obdržené brance, i proto ty brzké změny," přiznal.

Konce úvodního dějství se na trávníku nedočkali Brazilec Ewerton a David Pech, po pauze se na něj už nevydali ani Lukáš Provod a Ivan Schranz.

"Po přestávce jsme si vytvořili optický tlak, ale ze hry jsme si nevypracovali dostatek šancí. Je to pro nás ztráta, předvedli jsme velmi špatný výkon v ofenzivě i defenzivě," zopakoval Trpišovský.