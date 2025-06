Spadli jsme na držku, teď chceme zpátky do ligy, říká Starka

Třicet let se Příbram držela v profesionálních fotbalových soutěžích. Áčko roky hrálo ligu, dorostenecký tým si prošlapal cestu dokonce až do Champions League. Akademie vychovala reprezentanty v čele s Václavem Černým či Antonínem Barákem. Pak však přišly trampoty a pád až do třetí ligy. Teď se klub od Litavky vrací na profi scénu. Právo na účast ve druhé lize získal od Vyškova.

"Přesídlení už je víceméně hotové," hlásí Jan Starka, současný majitel klubu a syn dlouholetého příbramského bosse Jaroslava Starky.

Co všechno přesídlilo z Vyškova do Příbrami?

Akciová společnost MFK Vyškov s tím, co v ní je ke konci měsíce.

Což v praxi obnáší seniorský A-tým a rezervu?

Přesun se týká jen áčka a jeho soutěže.

Transakce s Vyškovem byla akce kulový blesk? Nebo se na ní pracovalo déle?

Kulový blesk je asi trefné.

Berete to jako první krok k renesanci příbramského fotbalu?

Ano. Před rokem jsme spadli, když to řeknu lidově, na držku. Vypadli jsme z profesionálního fotbalu do třetí ligy. Ale podařilo se nám odrazit vzhůru. S dorosty se nám povedlo na jaře postoupit do druhé české ligy, se žáky jsme se vrátili do první ligy a nyní tu bude i druhá seniorská profesionální soutěž. Takže už loni se položily základy, aby se Příbram vrátila, kam patří, a tím směrem budeme pokračovat.

Proč se roky zavedená prvoligová značka propadla až tak hluboko?

Byla za tím řada příčin. Počínaje vložením důvěry do partnerství, která nedopadla, a konče pochybeními v určitých rozhodnutích. Těch věcí byla spousta. Jako člověk, který už toho ve fotbale zažil dost, si dovolím říct, že už víme, co v budoucích letech dělat nemáme. Jsme chytřejší, moudřejší a jsme rádi, že jsme zpátky v profesionálních soutěžích.

Od táty si nechám poradit

Co především už se nesmí opakovat?

Jak loni, tak předloni jsme měli slíbená partnerství, která nedopadla. A vždycky jsme to na sílu urvali my, jako rodina. Dneska už tohle nechci absolvovat. Chci, aby všechno mělo hlavu a patu. Jinak to dělat nemůžeme.

Jak máte s tátou v klubu rozhozené kompetence?

Každodenní chod klubu mám na starosti já a strategické věci už dnes děláme spolu jako partneři. Nechávám si samozřejmě od něj poradit, protože je starší, zkušenější a úspěšnější.

Příbram byla v první lize kvůli vašemu otci považována za kontroverzní, a ne zrovna oblíbený klub. Co s tím uděláte?

Věřím, že předvedeným fotbalem a výchovou talentů všichni pochopí, že u nás je to jen o fotbale. I v minulosti tomu tak bylo, byť říkáte, že jsme byli považováni za kontroverzní klub. Táta je možná pro lidi rozporuplná osoba, ale v Příbrami to, a vždycky si za tím budu stát, bylo, je a bude o fotbale. Táta tu vychoval spoustu reprezentantů, dal příbramskému fotbalu duši i tělo a dal do něj spoustu svých peněz. Jediné, co za to dostal, byl vždycky pranýř od lidí. Ať si lidí říkají, co chtějí, my si za tím, co se tu v historii udělalo a dokázalo, budeme stát.

Jaké cíle máte nyní?

Neříkám, že chceme hned postupovat, což samozřejmě vždycky chceme. (usmívá se) Ale cílem je etablovat se v druhé lize a vytvořit základ pro to, co má přijít v příbramském fotbalu v budoucích letech.

To je co?

Náš projekt vychází z toho, co v Příbrami vždycky bylo. Budou se tu vychovávat nadále mladí hráči, kteří se budou distribuovat do profesionálního fotbalu. A jednou se zase vrátí domů.

Z Vyškova přijdou jednotlivci

Kdy chcete být reálně zpátky mezi tuzemskou elitou?

Loni jsem si dělal plán na čtyři až pět let. Teď se to oproti tomu o rok zkrátilo. A kdyby se nám povedlo postavit tým, který by to stihl i dřív, bylo by to fajn.

Jak bude aktuálně vypadat první mužstvo? Půjde o sloučení toho nejlepšího z vyškovského a příbramského áčka?

Budeme vycházet z minulé vyškovské sezony, byť samozřejmě spousta hráčů si hledá angažmá jinde, část z hráčů bude z našeho áčka a přijdou i další.

Kolik hráčů z Vyškova by se mělo přestěhovat k Litavce?

Jsou to jednotlivci, nebude to číslo deset a víc. Já osobně vždycky chápu, když někdo řekne: Jsem z Moravy a chci zůstat na Moravě. Není to dogma - někdo jde, někdo nejde. Všechno je to o ekonomice.

Kdo bude trenérem druholigového celku? Jan Kameník odešel z Vyškova na střídačku Slovácka.

Trenérem je Jiří Kohout, který vedl úspěšně příbramské áčko v ČFL. Asistenty jsou Dominik Mašek, Ladislav Maier a Tomáš Vágner. Realizační tým tedy zůstává prakticky ve stejném složení, v jakém pracoval uplynulou sezonu.

Co bude hrát příbramská rezerva?

ČFL.

Musíte něco razantně vylepšit v zázemí?

Ne. Stadion je více než dostačující na druhou ligu. My jsme v podstatě i v minulé sezoně zůstali tréninkově i organizačně v profi režimu klubu. Jinak jsme tu fotbal ani nikdy nedělali a dělat neumíme. Takže v podstatě pro nás to zásadní změna není. Musí se jenom trochu navýšit personální počet.

A taky rozpočet. Prozradíte, o kolik procent?

Rámcově ho budeme zvedat zhruba o 25 procent.

Reakce jsou pozitivní

Jaký mělo ohlas v Příbrami náhlé povýšení do druhé ligy?

Prvotní reakce jsou velmi pozitivní. Zástupci municipality i lidi jsou rádi. Profesionální soutěž je prostě profesionální soutěž. Je rozdíl, když k vám přijede béčko Slavie, Zbrojovka Brno nebo Opava a ne Hostouň.

Čekáte zvýšení návštěv?

Popravdě nejsem schopen to teď predikovat. Samozřejmě budeme pracovat na tom, aby se návštěvy zvedly. Věřím tomu, že když na hřišti ukážeme, že do druhé ligy patříme, tak se to povede.

Jaký fotbal hodláte předvádět?

Vyjde to ze složení týmu. Ale vždycky se budeme snažit chtít hrát fotbal a ne nakopávanou. To jsme nedělali ani ve třetí lize. Samozřejmě víme, že třetí a druhá liga jsou úplně jiné soutěže. Ale i tak se budeme chtít prosadit kombinačním fotbalem.

Co hlavně ještě musíte do ostrého druholigového startu s Opavou udělat?

V první řadě musíme sestavit tým tak, aby odpovídal našim představám. Všechno ostatní už prakticky svoje kontury dostalo.