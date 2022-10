Takovou pomoc Slavia nepotřebuje, říká kouč Bohemians. Rozhodčí si za verdikty stojí

Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Jaroslav Veselý po prohře 1:4 se Slavií ve 14. kole první ligy cítil pachuť z verdiktů rozhodčích. Kouč "Klokanů" byl roztrpčený z toho, že sudí Tomáš Klíma za stavu 1:1 na jedné straně odpískal penaltu pro hosty a na opačné jen o pár chvil dříve pokutový kop nenařídil.

Po utkání uvedl, že Slavia takovou pomoc nepotřebuje. Klíma si za výroky, které šly proti názoru videorozhodčího Ondřeje Berky, stál.

V Ďolíčku ve 23. minutě vršovického derby upadl po zákroku Jakuba Hromady ve vápně domácí Erik Prekop. Videorozhodčí Berka po přezkoumání situace vyzval sudího Klímu, aby se na souboj podíval ze záznamu. Hlavní arbitr i po kontrole ze záznamu trval na svém a penaltu pro domácí nenařídil.

O chvíli později na opačné straně upadl v šestnáctce po souboji se stopery Antonínem Křapkou a Danielem Krchem hostující Václav Jurečka a hlavní arbitr bez váhání nařídil pokutový kop. Videorozhodčí Berka znovu vybídl Klímu k přezkoumání situace u monitoru, ale sudí svůj původní verdikt opět potvrdil.

"Za mě je z toho ohromná pachuť. Jestli byla jedna penalta na jedné straně, měla být i na druhé. Viděl jsem teď, že tam pro nás možná měly být dokonce dvě penalty, druhá za ruku. Jsem z toho roztrpčený. Chybu hledám primárně v nás, prohráli jsme si to sami, ale nechci chodit kolem horké kaše. Tohle mě štve," zlobil se Veselý.

"Slavia dala čtyři góly, z toho hlediska vyhrála zaslouženě. Viděl jsem teď čtvrtý gól a za mě byl z ofsajdu. Takže za mě dvě neregulérní branky a měli jsme kopat minimálně jednu nebo možná dvě penalty. Ať si z toho každý vytáhne, co potřebuje. Slavia je dobrý a kvalitní tým, ale myslím, že takovou pomoc nepotřebuje," doplnil Veselý.

Sudí nezvykle v obou případech rozhodl proti názoru videorozhodčího, za verdikty si ale stál. "Při první situaci jsem v reálu nařídil přímý kop za přestupek útočícího hráče. Sice zahrál míč, ale zároveň patou zasáhl do špičky bránícího hráče. Videorozhodčí byl toho názoru, že útočící hráč napřed zahrál míč a mělo se jednat o pokutový kop. Po zhlédnutí záběrů jsem nenabyl dojmu, že bych měl verdikt změnit," uvedl Klíma pro O2 TV.

"Ve druhé situaci jsem viděl, jak bránící hráč, myslím číslo 34 (Křapka), zezadu při snaze odkopnout míč nezasáhne balon a podrazí útočníka. Videorozhodčí byl názoru, že se nejedná o výrazný kontakt. Zavolal mě, abych si to prohlédl. Opět jsem nenabyl dojmu, že bych měl verdikt změnit," řekl Klíma, který podle domácího klubu odmítl dorazit na tiskovou konferenci, aby vysvětlil verdikty novinářům.

Veselý nechápal, kde Klíma našel podražení. "Kdyby řekl vražení, ale on v rozhovoru řekne podražení. Nevím, kde ho pan Klíma hledal. Asi ho někde zase najdou," poznamenal ironicky.

Připustil, že ho ani nepřekvapilo, že sudí šel verdikty proti názoru videorozhodčího. "Doufám, že pan Klíma bude mít stejné koule a rozhodnost i v jiných utkáních," doplnil.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský nehodnotil, zda sudí v obou situacích rozhodl správně.

"Obecně mi vadí způsob, jakým to tady probíhá. V zahraničí se volá k videu na jasné pochybení, jasné situace. Tady byl skvěle rozehraný fotbal a zápas, místo toho se pokaždé pět minut nehraje po situacích, které nejsou zjevné. Když se dívám na velké ligy, platí skoro vždy rozhodnutí rozhodčího na hřišti," řekl Trpišovský.

"Byl jsem od začátku zastáncem videa, ve fotbale je potřeba. Myslím si ale, že se to má nechávat na hřišti. Musí to být jasná věc. Nemyslím si, že to byly situace, že nás tady sedí 20 a 19 nás řekne, že to mělo být přesně takhle. Obě zkoumané situace jsem viděl jen v reálu, spousta lidí říká, že to může být tak i tak, rozhodčí se prostě nějak rozhodl. On má na situaci bezprostředně nejlepší výhled. Celkově bych apeloval na to, abychom do zápasů vstupovali jenom při jednoznačných věcech," dodal Trpišovský.

Nejednotné fungování videorozhodčích v lize zkritizoval i Veselý.

"Nerozumím metodice VAR, ale všichni mi to zase určitě vysvětlí na komisi (rozhodčích). Ale aby to pořád trvalo takhle dlouho, opakuje se to týden co týden. Dnes to úplně znehodnotilo zápas. Utkání mělo 25 minut skvělé tempo, pak se dlouho dohadujeme. Měřili jsme to, nehrálo se osm minut a pak se nastavují čtyři. Minulý týden se nastavovalo osm," řekl Veselý.

"Tahají se podivné záběry. Nemůže to trvat čtyři minuty. Diváci na tribuně to dávno vidí, my na lavičce to vidíme ze záznamu a rozhodčí se teprve rozmýšlí, jestli se půjdou podívat. Zabíjí to tempo a kvalitu zápasů," poznamenal Veselý.

Po poločasovém hvizdu dostal za protesty žlutou kartu. "Neřekl jsem rozhodčímu jediné sprosté slovo, jen to, že znehodnotili zápas a že tím utkání ztratilo tempo. Zbytečně do toho vstupovali, mohli to nechat být na 1:1. Zápas by byl otevřený, Slavia by nás asi stejně porazila. Takhle vzali divákům zážitek tím jejich alibistickým rozhodováním," dodal Veselý.