Česká liga

Takhle jsme se snad prezentovali naposledy, nechápal kapitán Sparty Sörensen

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Nedělního kapitána Asgera Sörensena velmi zklamal výkon fotbalistů Sparty v prvním poločase utkání 8. ligového kola v Hradci Králové. Devětadvacetiletý dánský obránce věří, že se Pražané takto prezentovali naposledy. Letenští už po sedmi minutách prohrávali o dvě branky a i přes brzké snížení Východočechům podlehli 1:2.
Asger Sörensen v utkání s FC Kodaň
Asger Sörensen v utkání s FC Kodaň | Foto: Milan Kammermayer

Trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci uvedl, že jeho svěřenci do nadcházející série tří ligových šlágrů nemohou vstoupit s podobným nastavením jako v neděli.

"Votroky" ve výročním utkání poslal do vedení vlastním gólem Emmanuel Uchenna, za dalších 125 sekund zvýšil Vladimír Darida. Hosté snížili v 10. minutě zásluhou Veljka Birmančeviče. Navzdory divokému úvodu už další branka nepadla.

Související

Horejš o Vindahlovi: Myslí, že si z něj sedneme na pr...? Brankáře pak napadl ředitel

Trenér Hradce David Horejš při utkání první ligy proti Spartě

"Je těžké říct důvod, vstoupili jsme do toho velmi špatně. V první půli jsme byli hodně pasivní, prohrávali jsme souboje, neuzavírali prostory, prohrávali sprinty. První poločas nás hodně zklamal," řekl Sörensen.

"Doufám, že to je naposledy, kdy jsme se v něm takhle prezentovali. Ve druhé půli jsme hráli lépe. Měli jsme nějaké šance, které jsme nevyužili, proto jsme prohráli. Jsme pochopitelně zklamaní," prohlásil Sörensen.

Po druhé inkasované brance vytvořili sparťanští hráči na trávníku kolečko. "Chtěli jsme si dodat klid, měli jsme ještě hodně času. Věděli jsme, že když dáme gól, bude to jiné utkání. Odpověď přišla rychle a Hradci jsme potom nedovolili velké příležitosti, možná jednu. Utkání jsme kontrolovali lépe a lépe. Mohli jsme přidat ještě jeden gól a vrátit se domů aspoň s remízou," prohlásil Sörensen.

Je podle něj možná i dobře, že první prohra v ligové sezoně, po níž Sparta přenechala první místo tabulky o bod městskému rivalovi Slavii, přišla nyní. Letenské do říjnové reprezentační pauzy čekají doma v nejvyšší soutěži Plzeň se Slavií, mezitím se představí v dalším ze šlágrů v Ostravě.

"Možná je dobře, že to přišlo teď. Je to pro nás budíček. Připomenutí toho, že si nemůžeme myslet, že budeme hrát napůl plynu a budeme vyhrávat. Musíme hrát od samého začátku, je to náročná soutěž," řekl Sörensen.

"Musíme se připravit na následující zápasy, půjdeme postupně. Teď se soustředíme na Plzeň, kterou doma chceme porazit," řekl někdejší hráč Salcburku či Norimberku.

Souhlasil s ním i jeho krajan a trenér Priske. "Není to jen budíček, měli bychom být připravení pořád a hrát se správnou mentalitou a disciplínou. Můžete to nazvat budíčkem před třemi zápasy, které nás čekají. Nemůžeme do nich vstoupit s takovým nastavením," řekl Priske.

"Tohle je zápas, který jsme měli vyhrát, když se podíváte na určité statistiky. Ve fotbale ale někdy rozhoduje i vůle. Hradci patří velký respekt a pochvala. Chtěli vyhrát víc než naši hráči," mínil osmačtyřicetiletý kouč.

Související

Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Vladimír Darida slaví gól do sítě Sparty
 
Mohlo by vás zajímat

Horejš o Vindahlovi: Myslí, že si z něj sedneme na pr...? Brankáře pak napadl ředitel

Horejš o Vindahlovi: Myslí, že si z něj sedneme na pr...? Brankáře pak napadl ředitel

Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Hradec Králové - Sparta 2:1. Letenští na úvodní přestřelku už nedokázali odpovědět

Hradec Králové - Sparta 2:1. Letenští na úvodní přestřelku už nedokázali odpovědět

Eden viděl choreo, které obletí fotbalový svět. Pak Vorlický vystřelil Slavii výhru

Eden viděl choreo, které obletí fotbalový svět. Pak Vorlický vystřelil Slavii výhru
Chance Liga Fotbal sport Obsah AC Sparta Praha Asger Sörensen FC Hradec Králové

Právě se děje

před 25 minutami
Konec Windows 10 se blíží: co to pro vás znamená a jak se vyhnout koupi nového PC?
Magazín

Konec Windows 10 se blíží: co to pro vás znamená a jak se vyhnout koupi nového PC?

Miliony počítačů po celém světě, včetně téměř poloviny těch českých, přijdou 14. října o bezpečnostní záplaty i technickou podporu.
Aktualizováno před 31 minutami
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, řekl Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 33 minutami
Spotlight

Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh

Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh
32:44
před 33 minutami
To si nepřečtete v Sherlocku Holmesovi, ani Beatles o tom nezpívají. Jaké je Anglie?
Literatura

To si nepřečtete v Sherlocku Holmesovi, ani Beatles o tom nezpívají. Jaké je Anglie?

Novinář Jaromír Marek v rozhovoru pro Aktuálně.cz i ve své nové knize Lišky pod Big Benem přibližuje Velkou Británii takovou, jaká skutečně je.
před 45 minutami
Počasí bude zprvu aprílové, hrozí i bouřky. Už se ví, kdy "udeří" babí léto
Domácí

Počasí bude zprvu aprílové, hrozí i bouřky. Už se ví, kdy "udeří" babí léto

Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.
před 1 hodinou
Takhle jsme se snad prezentovali naposledy, nechápal kapitán Sparty Sörensen
Česká liga

Takhle jsme se snad prezentovali naposledy, nechápal kapitán Sparty Sörensen

Nedělního kapitána Asgera Sörensena velmi zklamal výkon fotbalistů Sparty v prvním poločase utkání 8. ligového kola v Hradci Králové.
před 1 hodinou
Česká naděje prolétla do finále. Strhující maraton měl senzačního vítěze
Ostatní sporty

Česká naděje prolétla do finále. Strhující maraton měl senzačního vítěze

Tyčkařka Amálie Švábíková se stala třetí českou finalistkou na mistrovství světa v atletice v Tokiu. Maraton vyhrál běžec z Tanzanie v samém závěru.
Další zprávy