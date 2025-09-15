Takhle jsme se snad prezentovali naposledy, nechápal kapitán Sparty Sörensen

Trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci uvedl, že jeho svěřenci do nadcházející série tří ligových šlágrů nemohou vstoupit s podobným nastavením jako v neděli.
"Votroky" ve výročním utkání poslal do vedení vlastním gólem Emmanuel Uchenna, za dalších 125 sekund zvýšil Vladimír Darida. Hosté snížili v 10. minutě zásluhou Veljka Birmančeviče. Navzdory divokému úvodu už další branka nepadla.
"Je těžké říct důvod, vstoupili jsme do toho velmi špatně. V první půli jsme byli hodně pasivní, prohrávali jsme souboje, neuzavírali prostory, prohrávali sprinty. První poločas nás hodně zklamal," řekl Sörensen.
"Doufám, že to je naposledy, kdy jsme se v něm takhle prezentovali. Ve druhé půli jsme hráli lépe. Měli jsme nějaké šance, které jsme nevyužili, proto jsme prohráli. Jsme pochopitelně zklamaní," prohlásil Sörensen.
Po druhé inkasované brance vytvořili sparťanští hráči na trávníku kolečko. "Chtěli jsme si dodat klid, měli jsme ještě hodně času. Věděli jsme, že když dáme gól, bude to jiné utkání. Odpověď přišla rychle a Hradci jsme potom nedovolili velké příležitosti, možná jednu. Utkání jsme kontrolovali lépe a lépe. Mohli jsme přidat ještě jeden gól a vrátit se domů aspoň s remízou," prohlásil Sörensen.
Je podle něj možná i dobře, že první prohra v ligové sezoně, po níž Sparta přenechala první místo tabulky o bod městskému rivalovi Slavii, přišla nyní. Letenské do říjnové reprezentační pauzy čekají doma v nejvyšší soutěži Plzeň se Slavií, mezitím se představí v dalším ze šlágrů v Ostravě.
"Možná je dobře, že to přišlo teď. Je to pro nás budíček. Připomenutí toho, že si nemůžeme myslet, že budeme hrát napůl plynu a budeme vyhrávat. Musíme hrát od samého začátku, je to náročná soutěž," řekl Sörensen.
"Musíme se připravit na následující zápasy, půjdeme postupně. Teď se soustředíme na Plzeň, kterou doma chceme porazit," řekl někdejší hráč Salcburku či Norimberku.
Souhlasil s ním i jeho krajan a trenér Priske. "Není to jen budíček, měli bychom být připravení pořád a hrát se správnou mentalitou a disciplínou. Můžete to nazvat budíčkem před třemi zápasy, které nás čekají. Nemůžeme do nich vstoupit s takovým nastavením," řekl Priske.
"Tohle je zápas, který jsme měli vyhrát, když se podíváte na určité statistiky. Ve fotbale ale někdy rozhoduje i vůle. Hradci patří velký respekt a pochvala. Chtěli vyhrát víc než naši hráči," mínil osmačtyřicetiletý kouč.