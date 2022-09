Sýkora si už letos ligu nezahraje, ve šlágru se Slavií si vážně zranil koleno

Vypracování projektu plánované filharmonie u stanice metra Vltavská vyjde Prahu na 1,02 miliardy korun bez DPH. Radní města v pondělí potvrdili zadání zakázky dánskému studiu Bjarke Ingels Group, které uspělo v mezinárodní architektonické soutěži. Samotná stavba podle červnového odhadu bude stát 9,4 miliardy korun oproti původnímu loňskému odhadu 4,9 miliardy korun. Budova by podle plánu měla být hotová v roce 2032.

Zástupci vedení magistrátu v minulosti mluvili o tom, že by příprava projektové dokumentace stavby měla stát 780 milionů korun. Mezinárodní soutěž město vyhodnotilo v květnu, přihlásilo se do ní 115 týmů, do finále postoupilo 15 a pět dalších k vypracování návrhu vyzvalo samo město.

V nové budově má v budoucnu sídlit Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK nebo hudební oddělení Městské knihovny v Praze. Filharmonie se má stát kulturním centrem, které nabídne také kavárny, restaurace, městský park nebo přístup k řece.