Sýkora je pro Poznaň přestupem historie. Slavia za něj dostane bezmála dvacet milionů

Fotbalisty Mladé Boleslavi opět opouští útočník Muris Mešanovič. Třicetiletý bosenský hráč zamířil do Denizlisporu, kde bude hostovat do konce podzimu. Mešanovič už jarní část uplynulé sezony strávil na hostování v jiném tureckém týmu Kayserisporu. Mladoboleslavští o tom informovali v tiskové zprávě.

Mešanovič se z Kayerisporu vrátil zpět do Mladé Boleslavi a zapojil se do letní přípravy, o víkendu do úvodního kola nové prvoligové sezony už ale nezasáhl. Středočeskému celku patří od zimy 2019. Blýskl se hlavně v podzimní části minulé sezony, kdy dal osm ligových branek. V minulosti hrával také za Slavii Praha, Jihlavu a Jablonec.