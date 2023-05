Svědík: Nabídka z Plzně by mě sportovně lákala, ale soustředím se na Slovácko

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík po porážce 0:4 na hřišti Slavie v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o titul připustil, že by ho angažmá v Plzni po sportovní stránce lákalo. Viktoria bude po konci Michala Bílka hledat nové jméno na lavičku a podle médií je jedním z kandidátů i úspěšný kouč celku z Uherského Hradiště.

Svědík ale zároveň zdůraznil, že se plně soustředí na práci ve svém současném klubu a na budování kádru pro novou sezonu.

"Sportovně by mě lákala určitě," odpověděl Svědík na dotaz na tiskové konferenci, zda by ho případná nabídka z Plzně oslovila. "Ale mám to nastavené tak, že mám ještě dva roky smlouvu ve Slovácku. Víme, že se může stát přes léto cokoliv, ale teď nepřemýšlím o ničem jiném, než jak budu přebudovávat mužstvo na Slovácku," dodal.

Svědík působí v Uherském Hradišti od listopadu 2018 a tým dovedl v minulých dvou sezonách ke čtvrtému místu v lize. Loni se mu povedl historický úspěch v podobě vítězství v domácím poháru a následného postupu do skupiny Evropské konferenční ligy. O další motivaci ale nouzi nemá.

"Pořád mám energii, protože si strašně vážím, že můžu tuhle práci dělat. Trenérů je hodně a míst je málo. Snažím se na práci maximálně koncentrovat a dávám jí všechno. Chci, aby to při každém angažmá bylo stejné. A vždycky to tak bude," ujistil rodák z Pardubic.

V příští sezoně si ale Slovácko evropské poháry nezahraje. V Edenu dnes jasně prohrálo po čtyřech gólech bývalého hráče Moravanů Václava Jurečky. Na čtvrté příčce tabulky se tak udrželi Bohemians 1905 navzdory domácí porážce 0:1 s Olomoucí.

"Mrzí nás, že jsme nedosáhli na čtvrté místo, ale je to spravedlivé. Bohemka si to zaslouží," uznal Svědík. "Máme za sebou velmi těžkou sezonu, náročnou psychicky i fyzicky. Dostali jsme se do Evropské konferenční ligy, což pomohlo klubu ekonomicky. Nepovedl se nám ligový podzim, na jaře se mužstvo výsledkově zvedlo, ale pak jsme se zase trochu zasekli. V závěru sezony jsem v týmu neviděl tu jiskru a chuť, jako jsme měli v minulých sezonách. Možná už jsme na to neměli mentální sílu," zhodnotil osmačtyřicetiletý kouč.

Slovácko má v týmu řadu starších hráčů a Svědík si uvědomuje, že klub musí pokračovat v generační obměně, ačkoliv si nemůže dovolit žádné radikální kroky. Největší problém vidí v útoku. "V ofenzivě byl oproti minulé sezoně největší rozdíl, nedokázali jsme se v ní v průběhu roku zlepšit. Nenašli jsme dalšího střelce," narážel Svědík na letní Jurečkův odchod.

"Hráčům je ale potřeba také poděkovat. Reprezentovali klub v Evropě, sehráli jsme dobré zápasy. Navíc jsme zvládli nabitý program s evropskými poháry, nedostali jsme se v lize do problémů a třeba boje o udržení, jako se to stalo jiným týmům v minulosti. Z tohoto pohledu odvedlo mužstvo dobrou práci," uzavřel bývalý trenér Ostravy, Jihlavy nebo Mladé Boleslavi.