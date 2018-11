"Začal jsem stručně a jasně, přednášky nejsou můj styl." Svědík má zachránit Slovácko

před 1 hodinou

Dnes vpodvečer povede trenér Martin Svědík poprvé fotbalisty Slovácka v soutěžním zápase. Přitom neuplynul ani týden od doby, kdy ještě stál na lavičce Jihlavy proti Ústí. Nový tým převzal v neděli a stále se s ním seznamuje. Pohárový zápas proti Liberci bude jakousi generálkou, pak čtyřiačtyřicetiletého trenéra čeká křest ohněm proti Baníku.

Co vám první dny u týmu Slovácka napověděly?

Nějaký obrázek jsem si udělal, ale neměl jsem moc času. Čtyři dny před pohárovým utkáním jsme věnovali tomu, abychom přenesli pár mých myšlenek a představ do týmu. Nechtěl jsem toho na mužstvo nakládat hodně.

Slovácko hodně gólů dostává a málo dává, na co jste se zaměřili?

Řekli jsme si něco k defenzivě i ofenzivě. Na tom jsme teď poslední den, dva pracovali. Jak u videa, tak na hřišti. Samozřejmě, času nebylo moc. Nechtěl jsem hráče zahlcovat dlouhými přednáškami, na to ani nejsem. Stručně a jasně jsme si vysvětlili, co bychom chtěli do výkonu dát jiného, protože každý trenér má svou cestu. Sdělil jsem jim i své poznatky z předchozích utkání, ale doba byla krátká. Uvidíme.

Překvapilo vás něco?

Je to standardní. S prostředím i klukama se stále seznamuju. Je to o tom rychle se dostat do toho prostředí. K trenéřině patří, že se musíte rozkoukat. Teď, než se za mnou z Jihlavy přesune zbytek realizačního týmu, to děláme jen s Honzou Palinkem. Tím je to pro mě jiné, protože jsme spolu dřív hráli, ale netrénovali jsme spolu. O to je to náročnější. Na organizaci, na tréninkový proces.

Řekl jste, že vás při jednání zlákaly i sportovní podmínky. Co jste tím myslel?

Celkově šlo o sportovní podmínky jako takové. Stadion, zázemí, myšlenky klubu, proč mě chtěli, další věci. Pro mě to bylo dobré. Nešlo ale jen o sportovní podmínky. Celkově se to sešlo, nabídka mě oslovila. Důležité bylo i to, že Jihlava byla svolná mě pustit.

Mluvil jste i o dlouhodobější koncepci. Čím je daná?

Tady se udělal velký kus práce už v minulosti. Ať už vedení nebo trenéři. Co se týče koncepce, tak ta už tady nějaká funguje. V mládeži Slovácko vychovává talenty, prošlo tímto klubem spoustu hráčů. Chceme na to navázat. Dlouhodobější smlouva pro mě byla z hlediska sportovních podmínek důležitá.

Manažer A-týmu Veliče Šumulikoski říkal, že dříve v týmu vázla komunikace. Zaznamenal jste něco takového?

To se týkalo spíš minulosti. Jsem tu krátce na to, abych takové věci hodnotil. Samozřejmě jsem se s týmem seznámil. Všechny kluky znám. Některé z reprezentací, jiné z ligy jako trenér, když jsem se připravoval na soupeře. Kromě brankáře Trmala a mladého Tkáče tu není nikdo, koho bych neznal. S příchodem do kabiny nemám problém. Nemám ho ani s komunikací s hráči a nikdy jsem ho neměl.

Slovácko ovšem nepůsobí moc sebevědomě, že?

S týmem jsem zatím nebyl dost času, takže to nemůžu posoudit. V posledních dvou domácích zápasech jsem vypozoroval určitou nervozitu s tím, jak se natahovala série porážek. Navíc, když pak tým dostane první gól, tak to pro žádné mužstvo není jednoduché. Když dlouho nevyhrajete, je to složité. Výhra v Příbrami je vzpruha. Vždycky se můžete zlepšit a odrazit se ode dna, preferuju tento pohled. Když jsem přišel do Jihlavy, bylo to stejné. Mužstvo bylo poslední. Nesmíte přemýšlet nad tabulkou, ale jak se zlepšit a jak být soupeřům nepříjemný, jak je přehrát.

S jakým výsledkem budete spokojený po podzimu a s jakým po základní části?

Nikdy netipuju dopředu. Byl bych spokojený, kdybychom do konce podzimu vyhráli všechny zápasy. Nejsem tu od toho, abych tipoval. Připravuju vždycky mužstvo na nadcházející zápas, já už jsem kolikrát říkal, že mé krédo je chtít vyhrát s každým soupeřem. Každé utkání chceme vyhrát a udělat pro to maximum z hlediska výkonu a charakteru.

Co vůbec říkáte na nový herní model?

Nemůžu to posoudit, sledoval jsem to jen jinde. Je to samozřejmě pro každého něco nového. Myslím si, že to bude tak, že mužstva, která na tom budou špatně, budou nadávat. Ti kteří na tom budou dobře, to budou chválit. Model prostě takový je, může to být atraktivní pro diváky. Nějak jsem to přijal. Kdybychom hráli například dolní skupinu, tak vím, že mám pět zápasů navíc a mám čas na to pracovat s mužstvem.

Co byste po polovině základní části ligy vyzdvihl z dění? Co vás zaujalo?

Baník Ostrava. Bob Páník celý klub neuvěřitelně zvedl a je to dobře pro náš fotbal. Hra Slavie se mi taky líbí, udělala progres oproti minulému roku a potvrzuje to na domácí i evropské scéně. Zlín je pro mě také překvapení, Jablonec hraje skvěle.

Takže první ligový zápas na lavičce Slovácka proti Baníku bude křest ohněm?

Samozřejmě! (smích) Bude to velmi těžký, zajímavý zápas v super prostředí. Je potřeba se na to těšit a připravit se na to.