Švancara: VAR je promiskuitní, poslouží každému. Kdo chce pitvat, vždycky najde

"Video používat neumíme. Když chceme, tak nám pomůže, když ne, tak to neřešíme," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový útočník Petr Švancara.

Byl jsem velkým zastáncem VAR, dlouho jsem rozhodčí, kteří u něj sedí, omlouval, že se to teprve učí a určitě to fotbalu prospěje. Ale teď mi přijde, že při každém sebemenším kontaktu, při každém škobrtnutí o nohu soupeře se hráči domáhají, aby se šel hlavní podívat na video.

Proto se nedivím, že trochu už přetekla trpělivost a majitel Zbrojovky Brno Václav Bartoněk poslal předsedovi FAČR Martinu Malíkovi otevřený dopis, že nebude klub hradit poplatky za jeho provoz, dokud se to nezlepší. A teď proti Zlínu brněnská nespokojenost s VAR znovu, tragédie, jak to zase dopadlo.

Byl jsem na utkání, dáte gól v poslední minutě, radujete se, že přijde výhra a nejednou opět zkoumání a hledání maličkostí, až se něco najde. A skončilo to odvolaným gólem. Když se však budete v soubojích ve vápně takhle pitvat, vždycky odhalíte nějaký zákrok, který se dá posoudit jako faul. Ale proč nebyl napřed nalezený faul na Pachlopníka a nařízena zpětně penalta? Není důležité, že jde o Zbrojovku, stěžují si snad všichni v každém kole.

VAR používat neumíme, stala se z něj laciná prostitutka, která poslouží každému, komu se to hodí, kdo to potřebuje. Když chceme, tak nám pomůže, když ne, tak to neřešíme. Tohle mě opravdu nebaví, fotbalu to vůbec nepomáhá. Ale já jsem pořád zastáncem VARu, ale teď ve složení těchto lidí to nefunguje. Považuju i za špatné, když někdo posuzuje verdikty kolegy a příště jde na plac pro změnu on. Nedá se tak vyloučit, že mu může i plánovitě ublížit. Ten systém se musí změnit.

Čtyři zápasy z osmi, tedy polovina, skončily bez gólu, tedy na první pohled pro diváka žádná zábava. Ale utkání Brna se Zlínem či Opavy s Příbramí nabídla hodně šancí a příležitostí, bylo toho dost. Pochvalme gólmany, kteří to mají v těchto podmínkách jinak hodně těžké, protože se moc nehýbou a nejvíc mrznou, přiznejme si, že fanoušky o gólovou radost často připravila nekvalita v zakončení. Také moc neprospěly nerovné terény. Ale nebyla to jenom nuda.

Ohromně mě bavila Sparta. Sedm gólů ve dvou zápasech, tři v Olomouci, teď čtyři do sítě Karviné, dvě výhry. Líbila se mi, dá se na ni koukat. Je pravda, že i dost inkasovala, pokud však nový trenér změní systém a základní rozestavení, bude to nějakou dobu v obraně skřípat. Chyby hráči udělali, musí si to nějakou dobu sednout. Ale jako fandovi mi to nevadí, chceme vidět útočný fotbal a góly.

Petr Švancara (42) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Ohromně ožil Karlsson, je patrné, jak mu trenér Vrba vstříknul novou krev do žil, viděl bych větší využití Plavšiče, na hrotu se budou střídat Kozák s Julišem, komu to zrovna půjde a bude střílet góly. Doplnění zezadu Dočkal, Karabec, Krejčí, proti Karviné velice slušný Souček. Hráčský potenciál tam je, ať Sparta hraje takhle.

Karviná dostala dva šílené góly. Rána pod zdí, to je průšvih. Že si za ní lehne další hráč, to vidím jednou za měsíc. Pravidlo je, že se neskáče nahoru vší silou, spíš se jde na špičky, aby případná střela po zemi nepodlétla. Je to strašná chyba zdi, to nejde za gólmanem. Za ním šel gól Ládi Krejčího hlavou. Vyběhl nepochopitelně, podcenil centr, navíc jde proti Láďa Krejčí, žádný rozražeč, to musel Petr Bolek přece snadno zvládnout.

Slávistický Jan Kuchta dal zase dva góly, už je v čele tabulky střelců a mluví se o něm ve spojení s reprezentací. Někdo namítne doklepávač, dělají ho jiní, kteří mu to předloží před prázdnou kisnu. Ale takový typ byl i David Lafata, také nestřílel moc za vápnem. Kuchta je tam, kde má být, ale pozor - ve Slavii to na něj tak hrajou.

Otázkou je, jestli by to fungovalo v nároďáku. Musí přesvědčit, že je na stejné úrovni nebo dokonce lepší než Schick, Krmenčík a Ondrášek, kteří už něco prokázali. Kuchta je raketa, která celé jaro valí, a je jednom dobře, že se o jeho střeleckých kvalitách bavíme. Přichází další zajímavé jméno, jinak mě z české ligy moc dalších nenapadá, která by se mohla v reprezentaci prosadit.

Žluté číslo nejlepšího nahrávače soutěže si teď oblékne slávistický Lukáš Provod. Něco podobného nosí nejlepší závodníci v cyklistice nebo v biatlonu, ať fanoušek na první pohled ví, že ten hráč něco umí. On sám to nevnímá, ani soupeř, je to pro něj jen taková pocta.

Provod je zajímavá postava, na rovinu říkám, že bych viděl v roli nejlepšího nahrávače spíš někoho jiného. Není to typický tvůrce hry jako Dočkal, Matějovský, nedávno Horváth, nebo nyní i ve Slavii Stanciu, nicméně Provod je produktem slávistického způsobu hry, která se projevuje jako celek. Vyšvihnout se v nějaké kategorii, třeba ve finálních nahrávkách při množství gólů, které dává, může skoro kdokoli.